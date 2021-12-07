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В Германии отказались давить на Россию
В бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 07.12.2021
В Германии отказались давить на Россию
Депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозой остановки "Северного потока — 2" в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T04:21
2021-12-07T10:14
в мире
украина
дмитрий песков
нато
балтийское море
александр ламбсдорф
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозой остановки "Северного потока — 2" в случае "вторжения" на Украину. Об этом, как передает Oldenburger Onlinezeitung, парламентарий заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.Как отметил Ламбсдорф, дипломатические переговоры — подходящий способ "не допустить усиления давления России на своих соседей". "Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями", — сказал он.Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать, при этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы.
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украина
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, дмитрий песков, нато, балтийское море, александр ламбсдорф, северный поток — 2, россия
04:21 07.12.2021 (обновлено: 10:14 07.12.2021)
 
В бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком — 2"

Депутат бундестага Ламбсдорф отверг шантаж России "Северным потоком — 2" из-за Украины

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозой остановки "Северного потока — 2" в случае "вторжения" на Украину. Об этом, как передает Oldenburger Onlinezeitung, парламентарий заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Как отметил Ламбсдорф, дипломатические переговоры — подходящий способ "не допустить усиления давления России на своих соседей". "Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями", — сказал он.
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 01:48
Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать, при этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы.
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковНАТОБалтийское мореАлександр ЛамбсдорфСеверный поток — 2Россия
 
 
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