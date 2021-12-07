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В шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших
В шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших - РИА Новости, 07.12.2021
В шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших
В кузбасской шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших, обследованы около двух километров выработок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:06
2021-12-07T09:06
2021-12-07T12:15
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В кузбасской шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших, обследованы около двух километров выработок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее не обследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших", — сказал собеседник агентства.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС — еще более 100 пострадали.
https://ria.ru/20211206/shakhta-1762344358.html
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:06 07.12.2021 (обновлено: 12:15 07.12.2021)
В шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших
В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли тела еще 13 погибших