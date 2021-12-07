https://ria.ru/20211207/sertifikat-1762554964.html
Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19
Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в ОАЭ с официальным визитом, сообщила, что обсудила с председателем Федерального совета страны... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:54
2021-12-07T13:54
2021-12-07T14:06
сертификат о вакцинации
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
оаэ
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
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АБУ-ДАБИ, 7 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в ОАЭ с официальным визитом, сообщила, что обсудила с председателем Федерального совета страны возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Арабскими Эмиратами."Сегодня в ходе встречи с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса", - сказала она.
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13:54 07.12.2021 (обновлено: 14:06 07.12.2021)
Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19
Матвиенко обсудила в ОАЭ взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19