https://ria.ru/20211207/sertifikat-1762554964.html

Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в ОАЭ с официальным визитом, сообщила, что обсудила с председателем Федерального совета страны... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:54

2021-12-07T13:54

2021-12-07T14:06

сертификат о вакцинации

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

оаэ

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_0:310:2964:1977_1920x0_80_0_0_19aa2f2e0d6d18ac1a4629307c6e6b2f.jpg

АБУ-ДАБИ, 7 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в ОАЭ с официальным визитом, сообщила, что обсудила с председателем Федерального совета страны возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Арабскими Эмиратами."Сегодня в ходе встречи с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса", - сказала она.

https://ria.ru/20211203/sertifikat-1762090058.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сертификат о вакцинации, в мире, вакцинация, оаэ, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии