https://ria.ru/20211207/sderzhivanie-1762649079.html

В США оценили военное сдерживание России в долларах

В США оценили военное сдерживание России в долларах - РИА Новости, 07.12.2021

В США оценили военное сдерживание России в долларах

Оборонный бюджет США предполагает затраты в 4 миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:57

2021-12-07T20:57

2021-12-07T21:07

сша

россия

в мире

бюджет

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США предполагает затраты в 4 миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей."(Законопроект) включает 4 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на 569,8 миллиона, чем запрос (Белого дома)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211207/pomosch-1762646718.html

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сша, россия, в мире, бюджет