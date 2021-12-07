https://ria.ru/20211207/sderzhivanie-1762649079.html
В США оценили военное сдерживание России в долларах
В США оценили военное сдерживание России в долларах - РИА Новости, 07.12.2021
В США оценили военное сдерживание России в долларах
Оборонный бюджет США предполагает затраты в 4 миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:57
2021-12-07T20:57
2021-12-07T21:07
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США предполагает затраты в 4 миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России, свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей."(Законопроект) включает 4 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI, что по оценкам выше на 569,8 миллиона, чем запрос (Белого дома)", - говорится в документе.
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сша, россия, в мире, бюджет
20:57 07.12.2021 (обновлено: 21:07 07.12.2021)
В США оценили военное сдерживание России в долларах
Проект оборонного бюджета США включает четыре миллиарда долларов на сдерживание России