https://ria.ru/20211207/sboy-1762642237.html

В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой

В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой - РИА Новости, 07.12.2021

В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой

Сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services, что привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney и Tinder,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T19:46

2021-12-07T19:46

2021-12-07T20:01

технологии

facebook

в мире

индия

великобритания

amazon.com, inc.

netflix

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735956079_0:377:2944:2033_1920x0_80_0_0_61446c9c412b5dc1c9ab0d64ffb96565.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services, что привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney и Tinder, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.По состоянию на 19.50 мск сбои фиксировались в работе ряда сервисов, включая Amazon, Disney, Facebook, Tinder и Netflix.С проблемами столкнулись жители CША, Британии, Индии и других стран. Сбои в ряде сервисов также фиксируются и в России.

https://ria.ru/20211207/metavselennaya-1762518697.html

индия

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, facebook, в мире, индия, великобритания, amazon.com, inc., netflix, россия