https://ria.ru/20211207/sboy-1762642237.html
В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой
В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой - РИА Новости, 07.12.2021
В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой
Сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services, что привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney и Tinder,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:46
2021-12-07T19:46
2021-12-07T20:01
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services, что привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney и Tinder, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис", - говорится в сообщении на сайте Downdetector.По состоянию на 19.50 мск сбои фиксировались в работе ряда сервисов, включая Amazon, Disney, Facebook, Tinder и Netflix.С проблемами столкнулись жители CША, Британии, Индии и других стран. Сбои в ряде сервисов также фиксируются и в России.
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технологии, facebook, в мире, индия, великобритания, amazon.com, inc., netflix, россия
19:46 07.12.2021 (обновлено: 20:01 07.12.2021)
В работе Facebook, Disney и Tinder произошел сбой
Сбой произошел в работе Amazon Web Services, что привело к проблемам у Facebook и Tinder