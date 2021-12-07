https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762653952.html

Байден пригрозил санкциями Путину из-за Украины, заявил Белый дом

Байден пригрозил санкциями Путину из-за Украины, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.12.2021

Байден пригрозил санкциями Путину из-за Украины, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:46

2021-12-07T21:46

2021-12-07T23:34

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.Переговоры лидеров двух стран прошли во вторник в онлайн-формате и продолжались около двух часов."Президент Байден озвучил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — говорится в сообщении.Также отмечается, что в разговоре с Путиным Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762642930.html

https://ria.ru/20211207/pomosch-1762646718.html

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россия

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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия