https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762646451.html

США не внесли санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет

США не внесли санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет - РИА Новости, 07.12.2021

США не внесли санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет

Оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по "Северному потоку 2", свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:26

2021-12-07T20:26

2021-12-07T21:11

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северный поток — 2

санкции

бюджет

евросоюз

россия

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по "Северному потоку 2", свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей."Законопроект, представленный палатой представителей, содержал поправку, которая требовала (от администрации) отчета по трубопроводу "Северный поток 2". В сенатском тексте не было такой поправки. Согласованный (обеими палатами) текст поправку не включает", - говорится в документе.При этом сенат и палата представителей все же решили осудить строительство трубопровода в оборонном бюджете."Мы осуждаем пагубную деятельность РФ, включая любые усилия по использованию поставок газа в качестве оружия, чтобы продвигать свою геополитическую повестку дня и негативно влиять на европейских союзников и партнеров", - говорится в документе. Россия все эти обвинения в прошлом отвергала.В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятия из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.

https://ria.ru/20211205/potok-1762301794.html

https://ria.ru/20211207/potok-1762644324.html

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в мире, сша, северный поток — 2, санкции, бюджет, евросоюз, россия