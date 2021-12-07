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В США предложили давить на Россию "каскадными" санкциями
В США предложили ввести против России "каскадные" санкции - РИА Новости, 07.12.2021
В США предложили давить на Россию "каскадными" санкциями
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:18
2021-12-07T20:42
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
майкл макфол
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении Украины.Дипломат вспомнил о ситуации весной этого года, когда страны Запада и Киев обвиняли российские власти в стягивании войск к границе с соседним государством. Макфол возмутился, что президент Джо Байден встретился с коллегой Владимиром Путиным в Женеве и отказался вводить ограничения против почти достроенного на тот момент газопровода "Северный поток — 2".Экс-глава американской дипмиссии призвал "перейти к плану Б"."В отношении России Байден должен настроиться на дипломатию принуждения", — написал он.По его словам, Вашингтон должен заставлять Москву сотрудничать, если та не согласится сама.Макфол также выступил за назначение нового представителя Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе и присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Германия и Франция). Это, по его мнению, должно помочь завершить войну на Украине и исключить возможность российско-американских переговоров о судьбе страны.Кроме того, бывший посол заявил о необходимости Штатов и их европейских союзников подготовить новый пакет санкций на случай "российской агрессии"."Эти санкции должны быть серьезными, а пакет их должен быть представлен публично и прямо сейчас. &lt;…&gt; Таким образом нам удастся намертво привязать весь Запад к нашим планам", — продолжил он.Дипломат уверен, что нынешние антироссийские меры не изменят позиции Москвы. "Нам нужна новая модель — каскадные санкции против России", — считает он. Макфол добавил, что ограничения против российской стороны должны ужесточаться до тех пор, пока не прекратится вооруженный конфликт в Донбассе.Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте, и отвергала обвинения в стягивании войск к границе с соседней страной. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749098824.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, майкл макфол, россия
19:18 07.12.2021 (обновлено: 20:42 07.12.2021)
 
В США предложили ввести против России "каскадные" санкции

Экс-посол США в Москве Макфол предложил вводить против России "каскадные" санкции

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБывший посол США в России Майкл Макфол
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении Украины.
Дипломат вспомнил о ситуации весной этого года, когда страны Запада и Киев обвиняли российские власти в стягивании войск к границе с соседним государством. Макфол возмутился, что президент Джо Байден встретился с коллегой Владимиром Путиным в Женеве и отказался вводить ограничения против почти достроенного на тот момент газопровода "Северный поток — 2".
Экс-глава американской дипмиссии призвал "перейти к плану Б".
"В отношении России Байден должен настроиться на дипломатию принуждения", — написал он.
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 03:32
Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
По его словам, Вашингтон должен заставлять Москву сотрудничать, если та не согласится сама.
Макфол также выступил за назначение нового представителя Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе и присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Германия и Франция). Это, по его мнению, должно помочь завершить войну на Украине и исключить возможность российско-американских переговоров о судьбе страны.
Кроме того, бывший посол заявил о необходимости Штатов и их европейских союзников подготовить новый пакет санкций на случай "российской агрессии".
"Эти санкции должны быть серьезными, а пакет их должен быть представлен публично и прямо сейчас. <…> Таким образом нам удастся намертво привязать весь Запад к нашим планам", — продолжил он.
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Экс-посол США Макфол спрогнозировал будущее российской политики
Дипломат уверен, что нынешние антироссийские меры не изменят позиции Москвы.
"Нам нужна новая модель — каскадные санкции против России", — считает он.
Макфол добавил, что ограничения против российской стороны должны ужесточаться до тех пор, пока не прекратится вооруженный конфликт в Донбассе.
"Нужно, чтобы Россия чувствовала себя как нелегально припарковавшийся автомобилист. За каждый день незаконной парковки не в том месте вы получаете "билетик", — заключил он.
Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте, и отвергала обвинения в стягивании войск к границе с соседней страной.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков
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Экс-посол США Макфол похвалил российское вооружение
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденМайкл МакфолРоссия
 
 
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