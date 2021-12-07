https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html

В США предложили давить на Россию "каскадными" санкциями

В США предложили ввести против России "каскадные" санкции - РИА Новости, 07.12.2021

В США предложили давить на Россию "каскадными" санкциями

Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T19:18

2021-12-07T19:18

2021-12-07T20:42

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майкл макфол

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении Украины.Дипломат вспомнил о ситуации весной этого года, когда страны Запада и Киев обвиняли российские власти в стягивании войск к границе с соседним государством. Макфол возмутился, что президент Джо Байден встретился с коллегой Владимиром Путиным в Женеве и отказался вводить ограничения против почти достроенного на тот момент газопровода "Северный поток — 2".Экс-глава американской дипмиссии призвал "перейти к плану Б"."В отношении России Байден должен настроиться на дипломатию принуждения", — написал он.По его словам, Вашингтон должен заставлять Москву сотрудничать, если та не согласится сама.Макфол также выступил за назначение нового представителя Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе и присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Германия и Франция). Это, по его мнению, должно помочь завершить войну на Украине и исключить возможность российско-американских переговоров о судьбе страны.Кроме того, бывший посол заявил о необходимости Штатов и их европейских союзников подготовить новый пакет санкций на случай "российской агрессии"."Эти санкции должны быть серьезными, а пакет их должен быть представлен публично и прямо сейчас. <…> Таким образом нам удастся намертво привязать весь Запад к нашим планам", — продолжил он.Дипломат уверен, что нынешние антироссийские меры не изменят позиции Москвы. "Нам нужна новая модель — каскадные санкции против России", — считает он. Макфол добавил, что ограничения против российской стороны должны ужесточаться до тех пор, пока не прекратится вооруженный конфликт в Донбассе.Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте, и отвергала обвинения в стягивании войск к границе с соседней страной. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749098824.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, майкл макфол, россия