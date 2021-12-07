https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html
В США предложили давить на Россию "каскадными" санкциями
В США предложили ввести против России "каскадные" санкции - РИА Новости, 07.12.2021
В США предложили давить на Россию "каскадными" санкциями
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:18
2021-12-07T19:18
2021-12-07T20:42
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
майкл макфол
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для The Washington Post предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении Украины.Дипломат вспомнил о ситуации весной этого года, когда страны Запада и Киев обвиняли российские власти в стягивании войск к границе с соседним государством. Макфол возмутился, что президент Джо Байден встретился с коллегой Владимиром Путиным в Женеве и отказался вводить ограничения против почти достроенного на тот момент газопровода "Северный поток — 2".Экс-глава американской дипмиссии призвал "перейти к плану Б"."В отношении России Байден должен настроиться на дипломатию принуждения", — написал он.По его словам, Вашингтон должен заставлять Москву сотрудничать, если та не согласится сама.Макфол также выступил за назначение нового представителя Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе и присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Германия и Франция). Это, по его мнению, должно помочь завершить войну на Украине и исключить возможность российско-американских переговоров о судьбе страны.Кроме того, бывший посол заявил о необходимости Штатов и их европейских союзников подготовить новый пакет санкций на случай "российской агрессии"."Эти санкции должны быть серьезными, а пакет их должен быть представлен публично и прямо сейчас. <…> Таким образом нам удастся намертво привязать весь Запад к нашим планам", — продолжил он.Дипломат уверен, что нынешние антироссийские меры не изменят позиции Москвы. "Нам нужна новая модель — каскадные санкции против России", — считает он. Макфол добавил, что ограничения против российской стороны должны ужесточаться до тех пор, пока не прекратится вооруженный конфликт в Донбассе.Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте, и отвергала обвинения в стягивании войск к границе с соседней страной. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, майкл макфол, россия
19:18 07.12.2021 (обновлено: 20:42 07.12.2021)
В США предложили ввести против России "каскадные" санкции
Экс-посол США в Москве Макфол предложил вводить против России "каскадные" санкции
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Бывший посол США
в России Майкл Макфол
в статье для The Washington Post
предложил изменить санкционный режим, чтобы повлиять на политику Москвы
в отношении Украины
.
Дипломат вспомнил о ситуации весной этого года, когда страны Запада и Киев
обвиняли российские власти в стягивании войск к границе с соседним государством. Макфол возмутился, что президент Джо Байден
встретился с коллегой Владимиром Путиным
в Женеве
и отказался вводить ограничения против почти достроенного на тот момент газопровода "Северный поток — 2
".
Экс-глава американской дипмиссии призвал "перейти к плану Б".
"В отношении России Байден должен настроиться на дипломатию принуждения", — написал он.
По его словам, Вашингтон
должен заставлять Москву сотрудничать, если та не согласится сама.
Макфол также выступил за назначение нового представителя Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе
и присоединение Вашингтона к "нормандскому формату" (Россия
, Украина, Германия
и Франция
). Это, по его мнению, должно помочь завершить войну на Украине и исключить возможность российско-американских переговоров о судьбе страны.
Кроме того, бывший посол заявил о необходимости Штатов и их европейских союзников подготовить новый пакет санкций на случай "российской агрессии".
"Эти санкции должны быть серьезными, а пакет их должен быть представлен публично и прямо сейчас. <…> Таким образом нам удастся намертво привязать весь Запад к нашим планам", — продолжил он.
Дипломат уверен, что нынешние антироссийские меры не изменят позиции Москвы.
"Нам нужна новая модель — каскадные санкции против России", — считает он.
Макфол добавил, что ограничения против российской стороны должны ужесточаться до тех пор, пока не прекратится вооруженный конфликт в Донбассе.
"Нужно, чтобы Россия чувствовала себя как нелегально припарковавшийся автомобилист. За каждый день незаконной парковки не в том месте вы получаете "билетик", — заключил он.
Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте, и отвергала обвинения в стягивании войск к границе с соседней страной.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>