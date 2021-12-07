https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762547368.html

Песков ответил на вопрос о новых санкциях США против России

Песков ответил на вопрос о новых санкциях США против России - РИА Новости, 07.12.2021

Песков ответил на вопрос о новых санкциях США против России

В Кремле не комментируют данные СМИ о планах новых санкций США против РФ, так как не знают, утка это или целенаправленный слив, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:19

2021-12-07T13:19

2021-12-07T13:34

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют данные СМИ о планах новых санкций США против РФ, так как не знают, утка это или целенаправленный слив, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Защищенная линия видеосвязи для переговоров двух президентов будет использована впервые, ранее она только тестировалась, рассказал ранее Песков."Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный. Поэтому я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.В то же время он отметил приверженность США санкционной риторике.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/rubl-1762506236.html

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762489135.html

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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия