13:19 07.12.2021 (обновлено: 13:34 07.12.2021)
Песков ответил на вопрос о новых санкциях США против России
Пресс-секретарь президента Песков о новых санкциях США: не знаем, утка или слив
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют данные СМИ о планах новых санкций США против РФ, так как не знают, утка это или целенаправленный слив, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Защищенная линия видеосвязи для переговоров двух президентов будет использована впервые, ранее она только тестировалась, рассказал ранее Песков.
"Во-первых, если я не ошибаюсь, телекомпания CNN опубликовала это. Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный. Поэтому я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
В то же время он отметил приверженность США санкционной риторике.
"Ну а что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям. В этом плане, конечно, предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего", - добавил Песков.
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес РФ, якобы, пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.