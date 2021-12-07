https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762489135.html

СМИ: США и Евросоюз могут ввести ограничения на обмен рубля

СМИ: США и Евросоюз могут ввести ограничения на обмен рубля - РИА Новости, 07.12.2021

СМИ: США и Евросоюз могут ввести ограничения на обмен рубля

США и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, передает Bloomberg со... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:25

2021-12-07T07:25

2021-12-07T11:57

в мире

сша

владимир путин

джо байден

российский фонд прямых инвестиций

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, передает Bloomberg со ссылкой на источники.Ограничения, как утверждается, готовятся на случай "вторжения" России на Украину (ранее об этом же сообщал телеканал CNN). В частности, возможен вариант блокировки конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.Наиболее значимой мерой называют отключение Москвы от международной платежной системы SWIFT, но, по словам источников Bloomberg, это "нанесет удар по простым гражданам".Как считают собеседники агентства, санкционный вопрос президент США Джо Байден может затронуть во время намеченных на 7 декабря переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Нагнетание напряженностиКиев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать, при этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211206/sanktsii-1762467846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/sanktsii-1762460281.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, российский фонд прямых инвестиций, россия