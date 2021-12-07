https://ria.ru/20211207/sanki-1762485266.html
В России вырос спрос на санки и ледянки
В России вырос спрос на санки и ледянки - РИА Новости, 07.12.2021
В России вырос спрос на санки и ледянки
Продажи детского инвентаря для зимнего отдыха в начале декабря этого года выросли в несколько раз, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T05:35
2021-12-07T05:35
2021-12-07T05:35
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продажи детского инвентаря для зимнего отдыха в начале декабря этого года выросли в несколько раз, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.Аналитики сравнили данные по средним чекам с 1 по 5 декабря этого и прошлого года. Согласно результатам исследования, основная часть продаж пришлась на 3-5 декабря. Почти треть покупок пришлась на Москву и Московскую область.По данным аналитиков, средний чек на покупку тюбингов и ватрушек для катания составил 1 530 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж подскочил на 201% по сравнению с прошлым годом.Детские санки стали дороже на 22% и стоят в среднем 1 710 рублей. Объем продаж в штуках вырос за год на 105%. Снежколепы или снежкоделы подорожали на 15%, их средняя цена 225 рублей, а объем продаж вырос на 120%.Ледянки в настоящее время стоят около 108 рублей, на 19% выше, чем в прошлом году. При этом их продажи выросли на 182%.
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экономика, общество, москва, россия
В России вырос спрос на санки и ледянки
Исследование "Чек Индекса" показало, что россияне начали скупать санки и ледянки
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продажи детского инвентаря для зимнего отдыха в начале декабря этого года выросли в несколько раз, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сравнили данные по средним чекам с 1 по 5 декабря этого и прошлого года. Согласно результатам исследования, основная часть продаж пришлась на 3-5 декабря. Почти треть покупок пришлась на Москву
и Московскую область
.
По данным аналитиков, средний чек на покупку тюбингов и ватрушек для катания составил 1 530 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж подскочил на 201% по сравнению с прошлым годом.
Детские санки стали дороже на 22% и стоят в среднем 1 710 рублей. Объем продаж в штуках вырос за год на 105%. Снежколепы или снежкоделы подорожали на 15%, их средняя цена 225 рублей, а объем продаж вырос на 120%.
Ледянки в настоящее время стоят около 108 рублей, на 19% выше, чем в прошлом году. При этом их продажи выросли на 182%.