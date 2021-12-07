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Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года

Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года - РИА Новости, 07.12.2021

Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года

Большинство россиян (71%) в последние два-три года никуда не летали на самолете, 9% совершили один полет за это время, свидетельствует опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:21

2021-12-07T11:21

2021-12-07T11:21

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство россиян (71%) в последние два-три года никуда не летали на самолете, 9% совершили один полет за это время, свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным исследования, 71% респондентов не приходилось летать самолетами любой авиакомпании за последние два-три года, 11% - два-три раза летали за это время, 9% - одни раз, 4% - четыре-пять раз. Более шести раз за последние два-три года в небо поднимались 5% граждан.Большинству из тех, кто летал в последние два-три года на самолете, в той или иной степени понравились аэропорты, которыми они пользовались при последнем перелете (89%). Чаще всего среди тех, кому понравились аэропорты, положительно оценивают обслуживание (28%), чистоту и порядок (20%), удобство и комфорт (15%) и быстроту обслуживания (15%).Не понравились аэропорты 8% опрошенных, а 3% затруднились ответить. Чаще крайнюю степень антипатии высказывают граждане старшего поколения: совсем не понравились аэропорты 7% от тех, кому 60 и более лет (4% среди всех опрошенных). Треть пассажиров из тех, кому не понравился аэропорт последнего перелета (34%), отметили грубое отношение к пассажирам. Не устроило здание аэропорта 45%: из них 23% сообщили о плохом ремонте, а 22% отметили небольшой размер и нехватку мест.Опрос проведен 30 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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