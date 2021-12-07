Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211207/samolety-1762515892.html
Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года
Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года - РИА Новости, 07.12.2021
Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года
Большинство россиян (71%) в последние два-три года никуда не летали на самолете, 9% совершили один полет за это время, свидетельствует опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:21
2021-12-07T11:21
туризм
общество
вциом
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_8259bc50ba5189559d2c5563c1a1fe8a.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство россиян (71%) в последние два-три года никуда не летали на самолете, 9% совершили один полет за это время, свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным исследования, 71% респондентов не приходилось летать самолетами любой авиакомпании за последние два-три года, 11% - два-три раза летали за это время, 9% - одни раз, 4% - четыре-пять раз. Более шести раз за последние два-три года в небо поднимались 5% граждан.Большинству из тех, кто летал в последние два-три года на самолете, в той или иной степени понравились аэропорты, которыми они пользовались при последнем перелете (89%). Чаще всего среди тех, кому понравились аэропорты, положительно оценивают обслуживание (28%), чистоту и порядок (20%), удобство и комфорт (15%) и быстроту обслуживания (15%).Не понравились аэропорты 8% опрошенных, а 3% затруднились ответить. Чаще крайнюю степень антипатии высказывают граждане старшего поколения: совсем не понравились аэропорты 7% от тех, кому 60 и более лет (4% среди всех опрошенных). Треть пассажиров из тех, кому не понравился аэропорт последнего перелета (34%), отметили грубое отношение к пассажирам. Не устроило здание аэропорта 45%: из них 23% сообщили о плохом ремонте, а 22% отметили небольшой размер и нехватку мест.Опрос проведен 30 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210928/bilety-1752200298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c9e1952d51188233a33831e1a5ccf242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вциом, новости - туризм, россия
11:21 07.12.2021
 
Опрос: большинство россиян не летали на самолетах за последние два-три года

ВЦИОМ: 71 процент россиян не летали на самолетах за последние два-три года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Большинство россиян (71%) в последние два-три года никуда не летали на самолете, 9% совершили один полет за это время, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, 71% респондентов не приходилось летать самолетами любой авиакомпании за последние два-три года, 11% - два-три раза летали за это время, 9% - одни раз, 4% - четыре-пять раз. Более шести раз за последние два-три года в небо поднимались 5% граждан.
Большинству из тех, кто летал в последние два-три года на самолете, в той или иной степени понравились аэропорты, которыми они пользовались при последнем перелете (89%). Чаще всего среди тех, кому понравились аэропорты, положительно оценивают обслуживание (28%), чистоту и порядок (20%), удобство и комфорт (15%) и быстроту обслуживания (15%).
Не понравились аэропорты 8% опрошенных, а 3% затруднились ответить. Чаще крайнюю степень антипатии высказывают граждане старшего поколения: совсем не понравились аэропорты 7% от тех, кому 60 и более лет (4% среди всех опрошенных). Треть пассажиров из тех, кому не понравился аэропорт последнего перелета (34%), отметили грубое отношение к пассажирам. Не устроило здание аэропорта 45%: из них 23% сообщили о плохом ремонте, а 22% отметили небольшой размер и нехватку мест.
Опрос проведен 30 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 19:17Туризм
Названы города России, в которые можно купить самые дешевые билеты
 
ТуризмОбществоВЦИОМНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз