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Если Америка не хочет говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу

Le Figaro: если США не хотят говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу - РИА Новости, 07.12.2021

Если Америка не хочет говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу

Угроза "вторжения" России на Украину преувеличена, а Москва и Вашингтон имеют шансы договориться об основных проблемах, хотя именно Белый дом провоцирует Кремль РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:31

2021-12-07T11:31

2021-12-07T12:00

сша

москва

владимир путин

джо байден

нато

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Угроза "вторжения" России на Украину преувеличена, а Москва и Вашингтон имеют шансы договориться об основных проблемах, хотя именно Белый дом провоцирует Кремль на ответные действия на границе. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил эксперт по вопросам европейской геополитики Флоран Пармантье.По его мнению, действия России на границе с Украиной стали последствиями частых провокаций со стороны стран Запада, особенно США."Россия пытается отреагировать на два или три недавних военных события: на появление турецких беспилотников, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и нахождение американских бомбардировщиков в 20 километрах от России. Несколько недель назад Владимир Путин выразил желание получить гарантии безопасности на своей территории", — объяснил эксперт, добавив, что Москва в любом случае будет считать "помолвку" Украины и НАТО неприемлемой.Пармантье также высказался по поводу общения двух стран на тему обстановки на Украине. По его мнению, у Москвы и Вашингтона есть шансы на урегулирование отношений, пока силы обоих геополитических игроков примерно равны. Однако неделикатность любой из сторон способна привести к тяжелым последствиям."В этом кризисе Москва занимает определенную позицию и говорит США: "Если вы не хотите общаться с Сергеем Лавровым, ничего страшного. Но вам придется тогда прислушаться к министру обороны России Сергею Шойгу". А это говорит о многом", — подчеркнул он.Еще одним пунктом в беседе эксперта с журналистами стало признание зависимости основных мировых организаций от мнения США, из-за чего Кремль ищет дипломатических контактов именно с Белым домом."Россия не хочет обсуждать вопрос о мире с украинским руководством, она хочет говорить только с США. Она считает, что нет никакого смысла вести переговоры с европейцами или даже с НАТО, так как в те любом случае обратятся за одобрением к США перед принятием какого-либо решения. Россия хочет говорить только с "главным", — уверен Пармантье.Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня, около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html

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https://ria.ru/20211207/ukraina-1762501994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/frg-1762441204.html

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сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия