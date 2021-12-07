Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/rossiyassha-1762518330.html
Если Америка не хочет говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу
Le Figaro: если США не хотят говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу - РИА Новости, 07.12.2021
Если Америка не хочет говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу
Угроза "вторжения" России на Украину преувеличена, а Москва и Вашингтон имеют шансы договориться об основных проблемах, хотя именно Белый дом провоцирует Кремль РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:31
2021-12-07T12:00
сша
москва
владимир путин
джо байден
нато
юрий ушаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Угроза "вторжения" России на Украину преувеличена, а Москва и Вашингтон имеют шансы договориться об основных проблемах, хотя именно Белый дом провоцирует Кремль на ответные действия на границе. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил эксперт по вопросам европейской геополитики Флоран Пармантье.По его мнению, действия России на границе с Украиной стали последствиями частых провокаций со стороны стран Запада, особенно США."Россия пытается отреагировать на два или три недавних военных события: на появление турецких беспилотников, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и нахождение американских бомбардировщиков в 20 километрах от России. Несколько недель назад Владимир Путин выразил желание получить гарантии безопасности на своей территории", — объяснил эксперт, добавив, что Москва в любом случае будет считать "помолвку" Украины и НАТО неприемлемой.Пармантье также высказался по поводу общения двух стран на тему обстановки на Украине. По его мнению, у Москвы и Вашингтона есть шансы на урегулирование отношений, пока силы обоих геополитических игроков примерно равны. Однако неделикатность любой из сторон способна привести к тяжелым последствиям."В этом кризисе Москва занимает определенную позицию и говорит США: "Если вы не хотите общаться с Сергеем Лавровым, ничего страшного. Но вам придется тогда прислушаться к министру обороны России Сергею Шойгу". А это говорит о многом", — подчеркнул он.Еще одним пунктом в беседе эксперта с журналистами стало признание зависимости основных мировых организаций от мнения США, из-за чего Кремль ищет дипломатических контактов именно с Белым домом."Россия не хочет обсуждать вопрос о мире с украинским руководством, она хочет говорить только с США. Она считает, что нет никакого смысла вести переговоры с европейцами или даже с НАТО, так как в те любом случае обратятся за одобрением к США перед принятием какого-либо решения. Россия хочет говорить только с "главным", — уверен Пармантье.Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня, около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html
https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762501994.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/frg-1762441204.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, россия
11:31 07.12.2021 (обновлено: 12:00 07.12.2021)
 
Le Figaro: если США не хотят говорить с Лавровым, придется общаться с Шойгу

Le Figaro: для России и США настала пора договориться, пока силы двух сверхдержав равны

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Угроза "вторжения" России на Украину преувеличена, а Москва и Вашингтон имеют шансы договориться об основных проблемах, хотя именно Белый дом провоцирует Кремль на ответные действия на границе. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил эксперт по вопросам европейской геополитики Флоран Пармантье.
По его мнению, действия России на границе с Украиной стали последствиями частых провокаций со стороны стран Запада, особенно США.
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
10:01
Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США
"Россия пытается отреагировать на два или три недавних военных события: на появление турецких беспилотников, усиление военного присутствия НАТО в Черном море и нахождение американских бомбардировщиков в 20 километрах от России. Несколько недель назад Владимир Путин выразил желание получить гарантии безопасности на своей территории", — объяснил эксперт, добавив, что Москва в любом случае будет считать "помолвку" Украины и НАТО неприемлемой.
Пармантье также высказался по поводу общения двух стран на тему обстановки на Украине. По его мнению, у Москвы и Вашингтона есть шансы на урегулирование отношений, пока силы обоих геополитических игроков примерно равны. Однако неделикатность любой из сторон способна привести к тяжелым последствиям.
"В этом кризисе Москва занимает определенную позицию и говорит США: "Если вы не хотите общаться с Сергеем Лавровым, ничего страшного. Но вам придется тогда прислушаться к министру обороны России Сергею Шойгу". А это говорит о многом", — подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 04:21
Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
Еще одним пунктом в беседе эксперта с журналистами стало признание зависимости основных мировых организаций от мнения США, из-за чего Кремль ищет дипломатических контактов именно с Белым домом.
"Россия не хочет обсуждать вопрос о мире с украинским руководством, она хочет говорить только с США. Она считает, что нет никакого смысла вести переговоры с европейцами или даже с НАТО, так как в те любом случае обратятся за одобрением к США перед принятием какого-либо решения. Россия хочет говорить только с "главным", — уверен Пармантье.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
10:03
Глава ЦРУ заявил о наращивании российских войск у границ Украины
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина пройдут сегодня, около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 18:27В мире
Будущая глава МИД ФРГ оценила предстоящие переговоры Путина и Байдена
 
СШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденНАТОЮрий УшаковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
Лента новостейМолния
Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз