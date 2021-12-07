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Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи

Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2021

Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи

Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:13

2021-12-07T14:13

2021-12-07T14:13

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Около 3 часов ночи полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции Александр Гасс возвращался вместе с фельдшером из командировки из города Кирова на автомобиле скорой помощи. Когда они проезжали мимо поселка Семушино, на телефон медику поступил звонок из медучреждения о том, что из этого населенного пункта необходимо срочно забрать беременную женщину и доставить ее в роддом города Зуевки."Роды начались в автомобиле скорой помощи в дороге. Фельдшер Ольга Козлова и сержант полиции Гасс оказали всю необходимую помощь роженице, и когда автомашина подъехала к роддому, то передали врачам мать и уже родившегося ребенка. Благодаря своевременно оказанной первой помощи состояние здоровья мамы и новорожденного мальчика удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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происшествия, кировская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, киров