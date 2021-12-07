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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211207/rody-1762558773.html
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2021
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи
Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:13
2021-12-07T14:13
хорошие новости
происшествия
кировская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Около 3 часов ночи полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции Александр Гасс возвращался вместе с фельдшером из командировки из города Кирова на автомобиле скорой помощи. Когда они проезжали мимо поселка Семушино, на телефон медику поступил звонок из медучреждения о том, что из этого населенного пункта необходимо срочно забрать беременную женщину и доставить ее в роддом города Зуевки."Роды начались в автомобиле скорой помощи в дороге. Фельдшер Ольга Козлова и сержант полиции Гасс оказали всю необходимую помощь роженице, и когда автомашина подъехала к роддому, то передали врачам мать и уже родившегося ребенка. Благодаря своевременно оказанной первой помощи состояние здоровья мамы и новорожденного мальчика удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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происшествия, кировская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, киров
14:13 07.12.2021
 
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи

В Кировской области сержант ППС Гасс помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 3 часов ночи полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции Александр Гасс возвращался вместе с фельдшером из командировки из города Кирова на автомобиле скорой помощи. Когда они проезжали мимо поселка Семушино, на телефон медику поступил звонок из медучреждения о том, что из этого населенного пункта необходимо срочно забрать беременную женщину и доставить ее в роддом города Зуевки.
"Роды начались в автомобиле скорой помощи в дороге. Фельдшер Ольга Козлова и сержант полиции Гасс оказали всю необходимую помощь роженице, и когда автомашина подъехала к роддому, то передали врачам мать и уже родившегося ребенка. Благодаря своевременно оказанной первой помощи состояние здоровья мамы и новорожденного мальчика удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Станция московского метро Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 06:34
Полицейские приняли роды в московском метро
 
Хорошие новостиПроисшествияКировская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - ОбществоКиров
 
 
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