https://ria.ru/20211207/rody-1762558773.html
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2021
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи
Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:13
2021-12-07T14:13
2021-12-07T14:13
хорошие новости
происшествия
кировская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Сотрудник полиции в Кировской области помог фельдшеру скорой помощи принять роды в машине по дороге в роддом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Около 3 часов ночи полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции Александр Гасс возвращался вместе с фельдшером из командировки из города Кирова на автомобиле скорой помощи. Когда они проезжали мимо поселка Семушино, на телефон медику поступил звонок из медучреждения о том, что из этого населенного пункта необходимо срочно забрать беременную женщину и доставить ее в роддом города Зуевки."Роды начались в автомобиле скорой помощи в дороге. Фельдшер Ольга Козлова и сержант полиции Гасс оказали всю необходимую помощь роженице, и когда автомашина подъехала к роддому, то передали врачам мать и уже родившегося ребенка. Благодаря своевременно оказанной первой помощи состояние здоровья мамы и новорожденного мальчика удовлетворительное", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201210/rody-1588531040.html
кировская область
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, киров
Кировский полицейский помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи
В Кировской области сержант ППС Гасс помог фельдшеру принять роды в машине скорой помощи