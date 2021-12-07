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ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта

ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта - РИА Новости, 07.12.2021

ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта

Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:07

2021-12-07T17:07

2021-12-07T17:07

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано, такое мнение высказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.Также новое поколение инвесторов будет более подготовлено ментально к работе с робоэдвайзерами, считает он.При этом, говорится в сообщении, отмечается высокий спрос на робота-советника: за год количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции, подключивших сервис увеличилось в 4 раза – до 70 тысяч человек к настоящему моменту. Робот предлагает пройти опрос, определяет риск-профиль клиента, подбирает подходящий ему портфель и затем регулярно дает рекомендации по управлению им – проведению ребалансировок. Примерно половина клиентов, по статистике ВТБ Капитал Инвестиции, выполняют рекомендации робота в первый же день.Объем активов в стратегиях робота-советника с начала года вырос в 2,3 раза и превысил 37 миллиардов рублей к настоящему моменту. Всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня более 4,2 триллиона рублей клиентских средств.

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