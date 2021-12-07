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ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта
ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта - РИА Новости, 07.12.2021
ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта
Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:07
2021-12-07T17:07
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано, такое мнение высказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.Также новое поколение инвесторов будет более подготовлено ментально к работе с робоэдвайзерами, считает он.При этом, говорится в сообщении, отмечается высокий спрос на робота-советника: за год количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции, подключивших сервис увеличилось в 4 раза – до 70 тысяч человек к настоящему моменту. Робот предлагает пройти опрос, определяет риск-профиль клиента, подбирает подходящий ему портфель и затем регулярно дает рекомендации по управлению им – проведению ребалансировок. Примерно половина клиентов, по статистике ВТБ Капитал Инвестиции, выполняют рекомендации робота в первый же день.Объем активов в стратегиях робота-советника с начала года вырос в 2,3 раза и превысил 37 миллиардов рублей к настоящему моменту. Всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня более 4,2 триллиона рублей клиентских средств.
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экономика, новости компаний - экономика, технологии, втб, втб капитал
17:07 07.12.2021
 

ВТБ Капитал Инвестиции: робот не скоро сможет заменить инвестконсультанта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд ВТБ на инвестиционном форуме в Сочи
Стенд ВТБ на инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Робоэдвайзинг в ближайшие годы будет активно развиваться, но говорить о том, что робот может быть полноценной заменой инвестиционному консультанту пока рано, такое мнение высказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов в ходе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
"Основной проблемой для развития робоэдвайзинга как продукта является отсутствие полной информации у робота по портфелю клиента. Она может быть решена со временем, с развитием API и баз данных, а также систем защиты клиентской информации, когда можно будет реализовать такой функционал, чтобы у робота собиралась вся информация об активах клиента: о депозитах, банковских счетах, инвестициях, в том числе альтернативных - в недвижимость, в доли в бизнесе. Тогда робот сможет конкурировать с человеком системно в вопросах инвестиционного консультирования. Но на такое развитие продукта уйдут годы, это не перспектива ближайших пяти лет", - отметил Потапов, слова которого приводит пресс-служба банка.
Также новое поколение инвесторов будет более подготовлено ментально к работе с робоэдвайзерами, считает он.
"Мы, мое поколение миллениалов, не сможем полностью довериться роботу. Но поколение тех, кому сегодня 20 лет, оно уже к этому будет готово. Они открыты к таким вещам, как OpenID и цифровое государство. Пока же робоэдвайзинг развивается, но это все-таки автоматизированная система, которая предлагает решения в области инвестирования, а не комплексного управления сбережениями. И люди в доверительном управлении, инвестиционном консультировании очень востребованы. Так, у нас из 25 стратегий робота-советника лишь одна предполагает управление инвестициями искусственным интеллектом, остальные выверяются людьми", - отметил Потапов.
При этом, говорится в сообщении, отмечается высокий спрос на робота-советника: за год количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции, подключивших сервис увеличилось в 4 раза – до 70 тысяч человек к настоящему моменту. Робот предлагает пройти опрос, определяет риск-профиль клиента, подбирает подходящий ему портфель и затем регулярно дает рекомендации по управлению им – проведению ребалансировок. Примерно половина клиентов, по статистике ВТБ Капитал Инвестиции, выполняют рекомендации робота в первый же день.
Объем активов в стратегиях робота-советника с начала года вырос в 2,3 раза и превысил 37 миллиардов рублей к настоящему моменту. Всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня более 4,2 триллиона рублей клиентских средств.
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