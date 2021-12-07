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Самолет "Аэрофлота", севший в Нукусе, улетел в Москву
Самолет "Аэрофлота", севший в Нукусе, улетел в Москву - РИА Новости, 07.12.2021
Самолет "Аэрофлота", севший в Нукусе, улетел в Москву
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч, севший из-за тумана в Нукусе (столица автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана), вылетел обратно в столицу РФ, РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:41
2021-12-07T10:41
2021-12-07T10:41
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ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч, севший из-за тумана в Нукусе (столица автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана), вылетел обратно в столицу РФ, пассажиры в конечный пункт назначения и на обратный рейс были доставлены на автобусах, сообщил РИА Новости во вторник представитель нукусского аэропорта.Рейс "Аэрофлота" SU1976 Москва-Ургенч 7 декабря утром не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за сильного тумана. Первоначально планировалось, что самолет вылетит в Ургенч после того, как туман рассеется."Было принято решение доставить 131 пассажира рейса "Аэрофлота" из Нукуса в Ургенч на автобусах", - сказал собеседник агентства. По его словам, на автобусах в нукусский аэропорт также были доставлены пассажиры, ожидающие в Ургенче обратный рейс.В 11.20 (9.20 мск) рейс "Аэрофлота" SU1977 вылетел в Москву, добавил представитель нукусского аэропорта.
https://ria.ru/20211207/samolet-1762494141.html
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общество, узбекистан, москва, аэрофлот, россия
Самолет "Аэрофлота", севший в Нукусе, улетел в Москву
Самолет "Аэрофлота", севший в Нукусе из-за тумана, улетел обратно в Москву