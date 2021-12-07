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Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19
Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что койки, которые освобождаются после коронавирусных пациентов, нуждаются в ремонте. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:28
2021-12-07T16:28
2021-12-07T16:28
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что койки, которые освобождаются после коронавирусных пациентов, нуждаются в ремонте."Койки, которые на сегодняшний день уже освобождаются от пациентов, они возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Но в связи с высокой нагрузкой... эти койки требуют, конечно же, какие-то ремонта, где-то требуется обновление оборудования", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19