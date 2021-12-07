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Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19

Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко заявил о необходимости ремонта коек после лечения больных COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что койки, которые освобождаются после коронавирусных пациентов, нуждаются в ремонте. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:28

2021-12-07T16:28

2021-12-07T16:28

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что койки, которые освобождаются после коронавирусных пациентов, нуждаются в ремонте."Койки, которые на сегодняшний день уже освобождаются от пациентов, они возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Но в связи с высокой нагрузкой... эти койки требуют, конечно же, какие-то ремонта, где-то требуется обновление оборудования", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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