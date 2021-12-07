https://ria.ru/20211207/rastrata-1762635510.html
В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате
В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате - РИА Новости, 07.12.2021
В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате
Бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко арестован, он обвиняется в многомиллионной растрате, сообщается на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:56
2021-12-07T18:56
2021-12-07T19:09
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко арестован, он обвиняется в многомиллионной растрате, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей."По ходатайству ГСУСК РФ судом арестован бывший глава администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александр Соболенко. Ранее ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о растрате (части 4 статьи 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. Администрация муниципального образования и СНТ заключили договор его аренды на инвестиционных условиях для передачи части земельных участков льготникам. Но Соболенко с целью растраты вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Незаконные действия Соболенко причинили имущественный ущерб муниципальному образованию на указанную выше сумму.
https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762526194.html
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:56 07.12.2021 (обновлено: 19:09 07.12.2021)
В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате
Экс-чиновника в Ленобласти Соболенко арестовали по делу о растрате 121,4 миллиона рублей