https://ria.ru/20211207/rastrata-1762635510.html

В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате

В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате - РИА Новости, 07.12.2021

В Ленинградской области экс-чиновника арестовали по делу о растрате

Бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко арестован, он обвиняется в многомиллионной растрате, сообщается на... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:56

2021-12-07T18:56

2021-12-07T19:09

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывший глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко арестован, он обвиняется в многомиллионной растрате, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее пресс-служба СК РФ сообщала, что Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей."По ходатайству ГСУСК РФ судом арестован бывший глава администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александр Соболенко. Ранее ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о растрате (части 4 статьи 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. Администрация муниципального образования и СНТ заключили договор его аренды на инвестиционных условиях для передачи части земельных участков льготникам. Но Соболенко с целью растраты вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Незаконные действия Соболенко причинили имущественный ущерб муниципальному образованию на указанную выше сумму.

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762526194.html

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), россия