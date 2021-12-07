https://ria.ru/20211207/rastrata-1762497499.html

В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате

В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате - РИА Новости, 07.12.2021

В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате

Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:27

2021-12-07T09:27

2021-12-07T09:27

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ."Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследуемого уголовного дела о растрате предъявлено обвинение бывшему главе администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александру Соболенко (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в сообщении.Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения заявления жителей, обратившихся на личном приеме к председателю СК России Александру Бастрыкину.По данным пресс-службы, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. Администрация муниципального образования и СНТ заключили договор его аренды на инвестиционных условиях для передачи части земельных участков льготникам."Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Незаконные действия Соболенко причинили имущественный ущерб муниципальному образованию на сумму более 121,4 млн рублей", - сказано в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210913/rastrata-1749859448.html

https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия