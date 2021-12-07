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В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате - РИА Новости, 07.12.2021
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате
Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:27
2021-12-07T09:27
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ."Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследуемого уголовного дела о растрате предъявлено обвинение бывшему главе администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александру Соболенко (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в сообщении.Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения заявления жителей, обратившихся на личном приеме к председателю СК России Александру Бастрыкину.По данным пресс-службы, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. Администрация муниципального образования и СНТ заключили договор его аренды на инвестиционных условиях для передачи части земельных участков льготникам."Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Незаконные действия Соболенко причинили имущественный ущерб муниципальному образованию на сумму более 121,4 млн рублей", - сказано в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210913/rastrata-1749859448.html
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:27 07.12.2021
 
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате

В Ленинградской области экс-чиновника Соболенко обвинили в растрате 121,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследуемого уголовного дела о растрате предъявлено обвинение бывшему главе администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александру Соболенко (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в сообщении.
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Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения заявления жителей, обратившихся на личном приеме к председателю СК России Александру Бастрыкину.
По данным пресс-службы, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. Администрация муниципального образования и СНТ заключили договор его аренды на инвестиционных условиях для передачи части земельных участков льготникам.
"Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Незаконные действия Соболенко причинили имущественный ущерб муниципальному образованию на сумму более 121,4 млн рублей", - сказано в сообщении.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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