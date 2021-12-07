https://ria.ru/20211207/rastrata-1762497499.html
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате - РИА Новости, 07.12.2021
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате
Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:27
2021-12-07T09:27
2021-12-07T09:27
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко предъявлено обвинение в растрате 121,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ."Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследуемого уголовного дела о растрате предъявлено обвинение бывшему главе администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александру Соболенко (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в сообщении.Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения заявления жителей, обратившихся на личном приеме к председателю СК России Александру Бастрыкину.По данным пресс-службы, в 2012-2013 годах Соболенко на основании обращения председателя СНТ "Осинка" вынес ряд постановлений о выделении земельного участка для расширения садоводства. Администрация муниципального образования и СНТ заключили договор его аренды на инвестиционных условиях для передачи части земельных участков льготникам."Однако с целью растраты вверенного имущества Соболенко вынес постановление о расторжении указанного договора, исключив тем самым возможность предоставления земельных участков льготной категории граждан. Незаконные действия Соболенко причинили имущественный ущерб муниципальному образованию на сумму более 121,4 млн рублей", - сказано в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210913/rastrata-1749859448.html
https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html
ленинградская область
всеволожский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ленинградской области экс-чиновника обвинили в многомиллионной растрате
В Ленинградской области экс-чиновника Соболенко обвинили в растрате 121,4 миллиона рублей