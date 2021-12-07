https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762500954.html
В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери
В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери - РИА Новости, 07.12.2021
В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери
Жительница Казани, избивавшая полуторагодовалую дочь и снимавшая это на видео, была в ссоре с супругом и хотела данным видео причинить ему страдания, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:54
2021-12-07T09:54
2021-12-07T09:54
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Жительница Казани, избивавшая полуторагодовалую дочь и снимавшая это на видео, была в ссоре с супругом и хотела данным видео причинить ему страдания, сообщает МВД по Татарстану по итогам опроса подозреваемой.На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по данному видео. Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье "истязание".По данным следствия, описываемые события произошли 1 декабря. В квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762491799.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)
В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери
В МВД Татарстана сообщили, что мать избила свою дочь из-за конфликта с супругом
КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости.
Жительница Казани
, избивавшая полуторагодовалую дочь и снимавшая это на видео, была в ссоре с супругом и хотела данным видео причинить ему страдания, сообщает МВД по Татарстану по итогам опроса подозреваемой.
На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по данному видео. Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье "истязание".
По данным следствия, описываемые события произошли 1 декабря. В квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру.
"Полицейские в этот же день задержали жительницу Казани… Подозреваемая пояснила, что находится в конфликте с супругом. 1 декабря она, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои полуторагодовалой дочери, снимая избиение на видео. Затем отправила видеозапись мужу. Он сообщил о случившемся своей матери, а та – в полицию", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.