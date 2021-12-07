https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762500954.html

В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери

В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери - РИА Новости, 07.12.2021

В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери

Жительница Казани, избивавшая полуторагодовалую дочь и снимавшая это на видео, была в ссоре с супругом и хотела данным видео причинить ему страдания, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:54

2021-12-07T09:54

2021-12-07T09:54

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Жительница Казани, избивавшая полуторагодовалую дочь и снимавшая это на видео, была в ссоре с супругом и хотела данным видео причинить ему страдания, сообщает МВД по Татарстану по итогам опроса подозреваемой.На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по данному видео. Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье "истязание".По данным следствия, описываемые события произошли 1 декабря. В квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру.По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762491799.html

https://ria.ru/20201211/prigovor-1588795496.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)