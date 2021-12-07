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СМИ: на Аляске построили радар против баллистических ракет из КНДР и Ирана

СМИ: на Аляске построили радар против баллистических ракет из КНДР и Ирана - РИА Новости, 07.12.2021

СМИ: на Аляске построили радар против баллистических ракет из КНДР и Ирана

Агентство противоракетной обороны США завершило установку на Аляске системы защиты "от потенциальной угрозы баллистической атаки из Северной Кореи и Ирана",... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:56

2021-12-07T03:56

2021-12-07T03:57

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аляска

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Агентство противоракетной обороны США завершило установку на Аляске системы защиты "от потенциальной угрозы баллистической атаки из Северной Кореи и Ирана", строительство которой было остановлено из-за пандемии, сообщает Defense News."Агентство противоракетной обороны США завершило установку радиолокационной решетки и закончило военную сборку станции с большой дальностью обнаружения", - говорится в сообщении.Издание цитирует заявление агентства противоракетной обороны о том, что после начала эксплуатации система обеспечит возможность "одновременного поиска и отслеживания нескольких объектов, включая все классы баллистических ракет, на очень больших расстояниях и в непрерывном режиме"."Его способность распознавания позволит ему идентифицировать летальные объекты, такие как вражеские боеголовки, и отличать их от нелетальных ложных целей", - говорится в сообщении.В будущем система сможет распознавать и гиперзвуковое оружие, сообщает издание. Кроме того, радар позволит отслеживать активность в космосе, спутники и обломки, говорится в сообщении.Радар, отмечает издание, был создан для защиты США "от потенциальной межконтинентальной угрозы атаки баллистическими ракетами из Северной Кореи и Ирана". После завершения строительства начнутся тесты, направленные на ввод систем в эксплуатацию, указывается в сообщении.Отмечается, что строительство радара было остановлено в связи с пандемией коронавируса, тесты планировались на 2021 год.

https://ria.ru/20211021/rakety-1755508231.html

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в мире, сша, иран, кндр (северная корея), аляска