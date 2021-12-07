https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762532529.html

Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 07.12.2021

Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Самарской губернской думы во вторник на заседании поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:27

2021-12-07T12:27

2021-12-07T12:27

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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы во вторник на заседании поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит использование QR-кодов в общественных местах.Как передает корреспондент РИА Новости, 30 депутатов высказались в поддержку внесения поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 11 – против.В частности, не поддержали законопроект депутаты от фракции КПРФ, заявив, что его принятие "затруднит жизнь невакцинированных граждан" и "никак не отразится на распространении инфекции". Согласились с коллегами и депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду". По их мнению, нельзя разделять граждан на привитых и непривитых.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html

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общество, самарская область, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код