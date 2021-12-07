https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762532529.html
Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 07.12.2021
Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Самарской губернской думы во вторник на заседании поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:27
2021-12-07T12:27
2021-12-07T12:27
распространение коронавируса
общество
самарская область
госдума рф
кпрф
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы во вторник на заседании поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, который вводит использование QR-кодов в общественных местах.Как передает корреспондент РИА Новости, 30 депутатов высказались в поддержку внесения поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 11 – против.В частности, не поддержали законопроект депутаты от фракции КПРФ, заявив, что его принятие "затруднит жизнь невакцинированных граждан" и "никак не отразится на распространении инфекции". Согласились с коллегами и депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду". По их мнению, нельзя разделять граждан на привитых и непривитых.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
Самарские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Самарской губернской думы поддержали проект о QR-кодах в общественных местах