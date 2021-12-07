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Крымские парламентарии поддержат законопроекты о QR-кодах, заявил Аксенов

Крымские парламентарии поддержат законопроекты о QR-кодах, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.12.2021

Крымские парламентарии поддержат законопроекты о QR-кодах, заявил Аксенов

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут поддержаны крымскими парламентариями, сказал журналистам глава Крыма Сергей... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:39

2021-12-07T11:39

2021-12-07T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут поддержаны крымскими парламентариями, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.Общественная палата Крыма поддержала федеральный проект закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, а также предложила свои редакционные правки, сообщил ранее глава общественной палаты Александр Форманчук."Поддержат", - сказал Аксенов журналистам на вопрос, поддержат ли эти законопроекты крымские депутаты. Он добавил, что вопрос будет рассмотрен парламентом на заседании в среду.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах разослали для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

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