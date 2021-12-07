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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211207/pyatnitsa-1762532056.html
В ОАЭ отменили выходной в пятницу
В ОАЭ отменили выходной в пятницу - РИА Новости, 07.12.2021
В ОАЭ отменили выходной в пятницу
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу, говорится в решении правительства ОАЭ,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:23
2021-12-07T12:23
религия
оаэ
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу, говорится в решении правительства ОАЭ, распространенном эмиратским агентством новостей WAM.Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай, и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.Этот день считается праздничным для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким, поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, и рабочая неделя начинается с воскресенья."Выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время - 4,5 часа - с 7.30 до 12 дня", - отмечается в решении.При этом власти ОАЭ объявили, что пятничная проповедь и молитва в мечетях будут проходить в одно и то же время и будут начинаться с 13.15 по местному времени, обычно пятничная молитва начинается в 11.00 и заканчивается к 13.00. При этом работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.
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оаэ
12:23 07.12.2021
 
В ОАЭ отменили выходной в пятницу

ОАЭ стали первой исламской страной, оказавшейся от выходного дня в пятницу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель Бурдж Аль-Араб в Дубае.
Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае. - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу, говорится в решении правительства ОАЭ, распространенном эмиратским агентством новостей WAM.
Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай, и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.
Этот день считается праздничным для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким, поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, и рабочая неделя начинается с воскресенья.
"Выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время - 4,5 часа - с 7.30 до 12 дня", - отмечается в решении.
При этом власти ОАЭ объявили, что пятничная проповедь и молитва в мечетях будут проходить в одно и то же время и будут начинаться с 13.15 по местному времени, обычно пятничная молитва начинается в 11.00 и заканчивается к 13.00. При этом работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:29Туризм
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РелигияОАЭ
 
 
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