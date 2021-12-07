https://ria.ru/20211207/pyatnitsa-1762532056.html

В ОАЭ отменили выходной в пятницу

В ОАЭ отменили выходной в пятницу - РИА Новости, 07.12.2021

В ОАЭ отменили выходной в пятницу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу, говорится в решении правительства ОАЭ,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:23

2021-12-07T12:23

2021-12-07T12:23

религия

оаэ

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного дня в пятницу, говорится в решении правительства ОАЭ, распространенном эмиратским агентством новостей WAM.Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай, и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.Этот день считается праздничным для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким, поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, и рабочая неделя начинается с воскресенья."Выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время - 4,5 часа - с 7.30 до 12 дня", - отмечается в решении.При этом власти ОАЭ объявили, что пятничная проповедь и молитва в мечетях будут проходить в одно и то же время и будут начинаться с 13.15 по местному времени, обычно пятничная молитва начинается в 11.00 и заканчивается к 13.00. При этом работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.

https://ria.ru/20210412/dubay-1727925388.html

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