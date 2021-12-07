https://ria.ru/20211207/pvo-1762476919.html

СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57

СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57 - РИА Новости, 07.12.2021

СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57

Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения угроз, исходящих от российских истребителей, сообщает газета Times со ссылкой... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T00:27

2021-12-07T00:27

2021-12-07T00:36

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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости. Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения угроз, исходящих от российских истребителей, сообщает газета Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте министерства, новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новые ракеты способны поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Утверждается, что система Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и умные бомбы с лазерным наведением.Как отмечают источники издания, министерство хотело запустить новую систему ПВО, "чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon".Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте министерства, новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новые ракеты способны поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. У, что система Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и умные бомбы с лазерным наведением.о.

https://ria.ru/20211129/vbros-1761296765.html

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в мире, великобритания, нато, министерство обороны великобритании, су-57, россия