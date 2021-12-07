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Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция

Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2021

Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит онлайн-переговоры с американским коллегой Джо Байденом. РИА Новости, 07.12.2021

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2021-12-07T18:08

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видео

сша

владимир путин

джо байден

россия

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Президент России Владимир Путин проводит онлайн-переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Среди основных вопросов повестки дня — двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

сша

россия

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