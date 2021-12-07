https://ria.ru/20211207/putin-1762617694.html
Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция
Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2021
Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит онлайн-переговоры с американским коллегой Джо Байденом. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:08
2021-12-07T18:08
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видео
сша
владимир путин
джо байден
россия
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Президент России Владимир Путин проводит онлайн-переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Среди основных вопросов повестки дня — двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
сша
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин и Байден проводят онлайн-встречу
LIVE: Путин и Байден проводят онлайн-встречу
2021-12-07T18:08
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сша, владимир путин, джо байден, россия, видео
Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит онлайн-переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
2021-12-07T18:08
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PT23M17S
Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит онлайн-переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
Среди основных вопросов повестки дня — двусторонние отношения, напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.