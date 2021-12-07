Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность
Президент Путин поздравил нового канцлера Австрии Нехаммера с вступлением в должность
ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Карла Нехаммера с вступлением в должность федерального канцлера Австрии.
Нехаммер в понедельник приступил к обязанностям австрийского канцлера.
"В России ценят конструктивные отношения с Австрией, имеющие весьма богатую историю. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликовал посол России в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook.
Российский президент пожелал Нехаммеру успехов на высоком государственном посту, а также крепкого здоровья и благополучия.
В минувшую пятницу бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.
Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.