https://ria.ru/20211207/putin-1762583173.html

Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность

Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность - РИА Новости, 07.12.2021

Путин поздравил нового канцлера Австрии с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин поздравил Карла Нехаммера с вступлением в должность федерального канцлера Австрии. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:51

2021-12-07T15:51

2021-12-07T15:51

в мире

австрия

владимир путин

себастьян курц

дмитрий любинский

александер шалленберг

россия

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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Карла Нехаммера с вступлением в должность федерального канцлера Австрии.Нехаммер в понедельник приступил к обязанностям австрийского канцлера."В России ценят конструктивные отношения с Австрией, имеющие весьма богатую историю. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликовал посол России в Австрии Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook.Российский президент пожелал Нехаммеру успехов на высоком государственном посту, а также крепкого здоровья и благополучия.В минувшую пятницу бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759783301.html

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в мире, австрия, владимир путин, себастьян курц, дмитрий любинский, александер шалленберг, россия