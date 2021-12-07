https://ria.ru/20211207/puteshestvie-1762505298.html

Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить в подарок

Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить в подарок - РИА Новости, 07.12.2021

Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы получить в подарок

Эксперты узнали, как россияне относятся к новогодним подаркам в виде поездок. Оказалось, большинство мечтает дарить и получать путешествия, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:50

2021-12-07T11:50

2021-12-07T11:50

туризм

отдых

подарок

санкт-петербург

таиланд

италия

краснодарский край

германия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, как россияне относятся к новогодним подаркам в виде поездок. Оказалось, большинство мечтает дарить и получать путешествия, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Практически все респонденты (95 процентов) были бы рады получить в подарок путешествие, но только 21 проценту, согласно результатам исследования, уже посчастливилось отправиться в такую поездку. Чаще всего туристам дарили билеты в Италию, Таиланд, Москву, реже — в Германию, Португалию, Санкт-Петербург, Францию и Англию.Больше половины опрошенных (63 процента) считают тур отличной идеей для подарка. Идеальными направлениями для путешествия-сюрприза на Новый год респонденты называют европейские страны (особенно Германию и крупные города в Скандинавии) и некоторые российские локации (Санкт-Петербург и города-курорты Краснодарского края)."Также некоторые говорили, что место не имеет значения, главное, отправиться на природу (в лес и горы), других удовлетворили бы поездки в южные города или страны — оба варианта набрали по 3,3 процента голосов", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211207/marshruty-1762327255.html

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