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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/ptsr-1762609209.html
Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов
Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов - РИА Новости, 07.12.2021
Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов
Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:17
2021-12-07T20:29
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации."Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата", — говорится в документе.О новых предписаниях Попова сообщила на прошлой неделе. Как объясняла глава ведомства, эти меры связаны с особенностями омикрон-штамма SARS-CoV-2: его "повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма".Она указывала, что все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.Накануне стало известно, что у десяти россиян, прибывших из ЮАР, обнаружили коронавирус, а у двоих из них — омикрон-штамм.Все возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там их ежедневно проверяют на SARS-CoV-2. Как указывала Попова, граждане, прибывающие из стран, где выявили "омикрон", но с которыми не возобновили авиасообщение, должны уйти на 14-дневный карантин.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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россия, коронавирус в россии, анна попова, коронавирус covid-19
17:17 07.12.2021 (обновлено: 20:29 07.12.2021)
 
Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили до 48 часов после получения результата

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата", — говорится в документе.
О новых предписаниях Попова сообщила на прошлой неделе. Как объясняла глава ведомства, эти меры связаны с особенностями омикрон-штамма SARS-CoV-2: его "повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма".
Она указывала, что все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
15:30Распространение коронавируса
Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова
Накануне стало известно, что у десяти россиян, прибывших из ЮАР, обнаружили коронавирус, а у двоих из них — омикрон-штамм.
Все возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы. Там их ежедневно проверяют на SARS-CoV-2. Как указывала Попова, граждане, прибывающие из стран, где выявили "омикрон", но с которыми не возобновили авиасообщение, должны уйти на 14-дневный карантин.
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииАнна ПоповаКоронавирус COVID-19
 
 
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