https://ria.ru/20211207/proverka-1762488074.html

В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью

В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью - РИА Новости, 07.12.2021

В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью

Прокуратура организовала проверку после появившегося в соцсетях видео избиения малолетней девочки матерею в Казани, в настоящее время ребенок изъят из семьи и... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:56

2021-12-07T06:56

2021-12-07T07:00

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появившегося в соцсетях видео избиения малолетней девочки матерею в Казани, в настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в больнице, сообщает надзорное ведомство Татарстана.На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться."Прокуратура Советского района Казани проводит проверку связи с появившимся в соцсетях видео, на котором женщина применяет физическую силу в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Работают все заинтересованные социальные службы. Ситуация с ребенком находится на особом контроле прокуратуры.Надзорное ведомство в ходе проверки даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211026/novosibirsk-1756244876.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань