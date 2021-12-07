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В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью
В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью - РИА Новости, 07.12.2021
В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью
Прокуратура организовала проверку после появившегося в соцсетях видео избиения малолетней девочки матерею в Казани, в настоящее время ребенок изъят из семьи и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T06:56
2021-12-07T06:56
2021-12-07T07:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появившегося в соцсетях видео избиения малолетней девочки матерею в Казани, в настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в больнице, сообщает надзорное ведомство Татарстана.На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться."Прокуратура Советского района Казани проводит проверку связи с появившимся в соцсетях видео, на котором женщина применяет физическую силу в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Работают все заинтересованные социальные службы. Ситуация с ребенком находится на особом контроле прокуратуры.Надзорное ведомство в ходе проверки даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, казань
06:56 07.12.2021 (обновлено: 07:00 07.12.2021)
В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью
В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью, ребенка изъяли
КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку после появившегося в соцсетях видео избиения малолетней девочки матерею в Казани
, в настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в больнице, сообщает надзорное ведомство Татарстана.
На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.
"Прокуратура Советского района Казани проводит проверку связи с появившимся в соцсетях видео, на котором женщина применяет физическую силу в отношении малолетней девочки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Работают все заинтересованные социальные службы. Ситуация с ребенком находится на особом контроле прокуратуры.
Надзорное ведомство в ходе проверки даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.