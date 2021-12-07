Байден акцентировал "угрожающие" передвижения ВС России вблизи Украины
Кремль сообщил, что Байден акцентировал "угрожающие" передвижения ВС России вблизи Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ, сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров, которые прошли во вторник по видеосвязи.
"Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", - говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.