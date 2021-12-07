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Байден акцентировал "угрожающие" передвижения ВС России вблизи Украины

Байден акцентировал "угрожающие" передвижения ВС России вблизи Украины - РИА Новости, 07.12.2021

Байден акцентировал "угрожающие" передвижения ВС России вблизи Украины

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:14

2021-12-07T23:14

2021-12-07T23:14

в мире

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сша

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джо байден

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джозеф "бо" байден

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ, сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров, которые прошли во вторник по видеосвязи."Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", - говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, джозеф "бо" байден, россия