https://ria.ru/20211207/probki-1762497729.html
Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада - РИА Новости, 07.12.2021
Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
Пробки в Москве во вторник утром достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:28
2021-12-07T09:28
2021-12-07T12:32
общество
москва
ленинградское шоссе (москва)
евгений тишковец
яндекс
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник утром достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, может быть побит рекорд по осадкам, выпадет до 14 миллиметров.Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, востоке и северо-западе. В пробках встали многие магистрали на въездах в столицу со стороны области, наибольшие затруднения на Волгоградском проспекте, Ярославском и Ленинградском шоссе.Затруднения наблюдаются на некоторых участках ТТК, наиболее сильные - от Русаковской эстакады до Новолужнецкого проезда. На Садовом кольце есть локальные затруднения, в основном на западном участке внешнего кольца. Бульварное кольцо едет без особых затруднений. Также в центре города пробки наблюдаются на Москворецкой и Гончарной набережных, а также на Большом каменном мосту.
https://ria.ru/20211206/nepogoda-1762465202.html
москва
ленинградское шоссе (москва)
садовое кольцо (москва)
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Последствия сильного снегопада в Москве
Последствия сильного снегопада в Москве
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общество, москва, ленинградское шоссе (москва), евгений тишковец, яндекс, садовое кольцо (москва)
09:28 07.12.2021 (обновлено: 12:32 07.12.2021)
Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
В Москве из-за сильнейшего за послевоенную историю снегопада пробки достигли восьми баллов