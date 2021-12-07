https://ria.ru/20211207/privivka-1762483112.html
Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей
Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей - РИА Новости, 07.12.2021
Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей
Деды Морозы, которые не делали прививку от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники из-за ситуации с распространением коронавируса,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:42
2021-12-07T03:42
2021-12-07T03:42
распространение коронавируса
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дед мороз
виталий милонов
снегурочка
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деды Морозы, которые не делали прививку от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов."Невакцинированные Деды Морозы могут разносить инфекцию в два раза (больше – ред.). Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время для того, чтобы эта деятельность была несколько патентная, регулируемая", - сказал Милонов.Ранее депутат заявлял, что Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации для посещения семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии.
https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761574024.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, виталий милонов, снегурочка
Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей
Депутат ГД Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей