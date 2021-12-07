https://ria.ru/20211207/privivka-1762483112.html

Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей

Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей - РИА Новости, 07.12.2021

Милонов заявил, что Деды Морозы без прививки не должны посещать детей

Деды Морозы, которые не делали прививку от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники из-за ситуации с распространением коронавируса,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:42

2021-12-07T03:42

2021-12-07T03:42

распространение коронавируса

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дед мороз

виталий милонов

снегурочка

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деды Морозы, которые не делали прививку от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов."Невакцинированные Деды Морозы могут разносить инфекцию в два раза (больше – ред.). Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время для того, чтобы эта деятельность была несколько патентная, регулируемая", - сказал Милонов.Ранее депутат заявлял, что Роспотребнадзору следует выпустить рекомендации для посещения семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии.

https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761574024.html

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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, виталий милонов, снегурочка