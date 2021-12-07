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Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США
Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США - РИА Новости, 08.12.2021
Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США
Судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является приоритетом для США, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-07T23:42
2021-12-08T00:53
в мире
украина
сша
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является приоритетом для США, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Тема будущего "Северного потока 2" в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели является приоритетом для нас", - сказал представитель Белого дома по итогам прошедшего во вторник видеосаммита президентов России и США.Путин и Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, северный поток — 2
23:42 07.12.2021 (обновлено: 00:53 08.12.2021)
 
Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США

Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2"приоритетом для США в контексте Украины

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Судьба "Северного потока 2" в контексте Украины является приоритетом для США, заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Тема будущего "Северного потока 2" в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели является приоритетом для нас", - сказал представитель Белого дома по итогам прошедшего во вторник видеосаммита президентов России и США.
Путин и Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
00:51
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В миреУкраинаСШАСеверный поток — 2
 
 
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