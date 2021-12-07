https://ria.ru/20211207/prigovor-1762514516.html

Жителя Урала, заживо закопавшего знакомого, приговорили к 15 годам колонии

Жителя Урала, заживо закопавшего знакомого, приговорили к 15 годам колонии - РИА Новости, 07.12.2021

Жителя Урала, заживо закопавшего знакомого, приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил жителя Свердловской области, заживо закопавшего знакомого за долг в 500 рублей, к 15 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:15

2021-12-07T11:15

2021-12-07T11:15

происшествия

карпинск

свердловская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Свердловской области, заживо закопавшего знакомого за долг в 500 рублей, к 15 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным суда и следствия, в ночь на 3 июля 2016 года подсудимый вместе с другим мужчиной похитили молодого человека в Карпинске, чтобы заставить его вернуть долг в 500 рублей. Они вывезли его в лес в районе посёлка Сосновка, где, угрожая убийством и избивая, заставили выкопать себе яму. Мужчины продолжили мордовать пострадавшего, даже когда тот уже был в яме, а потом засыпали его землёй.Фигурант признан виновным в "похищении человека, совершённом группой лиц" и "убийстве, сопряжённом с похищением человека, совершённом группой лиц". "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что об исчезновении молодого человека правоохранителям стало известно не сразу. Подельник осужденного избежал уголовной ответственности, ибо умер.

https://ria.ru/20211207/prigovor-1762513725.html

карпинск

свердловская область

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происшествия, карпинск, свердловская область