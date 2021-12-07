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Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы
Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы - РИА Новости, 07.12.2021
Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы
Препарат для борьбы с COVID ремдесивир уже поставлен во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:26
2021-12-07T15:26
2021-12-07T15:39
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Препарат для борьбы с COVID ремдесивир уже поставлен во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По вашему поручению мы обеспечиваем запас лекарственных средств и кислорода. По поручению правительства закуплен централизованно препарат ремдесивир, он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования. Первые результаты сегодня обсуждались как раз на штабе. Таким образом, обеспечена его доступность по всей территории Российской Федерации", - сказал Мурашко.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:26 07.12.2021 (обновлено: 15:39 07.12.2021)
Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы
Препарат для борьбы с COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы