https://ria.ru/20211207/preparat-1762575234.html

Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы

Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы - РИА Новости, 07.12.2021

Препарат от COVID-19 ремдесивир поставили во все российские регионы

Препарат для борьбы с COVID ремдесивир уже поставлен во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:26

2021-12-07T15:26

2021-12-07T15:39

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594181910_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e370ddb0ca168c4066fc65cff3c3ed22.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Препарат для борьбы с COVID ремдесивир уже поставлен во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."По вашему поручению мы обеспечиваем запас лекарственных средств и кислорода. По поручению правительства закуплен централизованно препарат ремдесивир, он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования. Первые результаты сегодня обсуждались как раз на штабе. Таким образом, обеспечена его доступность по всей территории Российской Федерации", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии