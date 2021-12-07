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Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве
Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве - РИА Новости, 08.12.2021
Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве
Торжественная церемония вручения первой просветительской премии "Знание" завершилась в Москве, победители получили награды в 15 номинациях, передает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-07T21:06
2021-12-08T18:23
общество
москва
леонид бокерия
сергей кравцов
валерий фальков
общество "знание"
социальный навигатор
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Торжественная церемония вручения первой просветительской премии "Знание" завершилась в Москве, победители получили награды в 15 номинациях, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы вручили премию в одной из номинаций в интересном студенческом проекте. Мне кажется, это прекрасная возможность для самореализации. Главное, чтобы в наших университетах было больше возможностей для самореализации талантов. Кто-то пойдёт в спорт, кого-то привлекает волонтерская деятельность, кому-то интересны интеллектуальные соревнования, кто-то реализует себя в творческих конкурсах. Большое количество студентов увлекается наукой и готовы себя попробовать на таком поприще, как научная деятельность", - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков журналистам.Кроме того, помимо студенческих проектов побеждали и известные личности. Так, в одной из основных номинаций "За общий вклад в просвещение" победил советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН Леонид Бокерия. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии" была награждена практикующий хирург, оперирующая патологии позвоночника на фоне редких генетических заболеваний Полина Очирова.Среди проектов премию "За Общий вклад в просвещение" взял проект "Большая Перемена".Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который открывает доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента.Так, в премии были представлены 15 номинаций: "За общий вклад в просвещение", "За вклад в просвещение в интернете", "За лучшее просветительское мероприятие", "За активную просветительскую деятельность в вузе", "За вклад в просвещение на радио и ТВ", "За лучший просветительский фильм", "За активную просветительскую деятельность в школе", "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство", "За вклад в просвещение в сфере "Бизнес", "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии", "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и здоровый образ жизни", "За вклад в просвещение в сфере "История", "За вклад в просвещение в сфере "Экология", "За вклад в просвещение в сфере "Достижения и гордость России", а также специальная номинация "По версии слушателей".Историческая рубрика​ "Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" ресурса "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в результате народного голосования на главной просветительской премии страны "Знание".Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России, рассказали организаторы. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: "За общий вклад в просвещение", "Культура и искусство", "За активную просветительскую деятельность в школе" и другие, а тематика присланных проектов крайне разнообразна: от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.
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общество, москва, леонид бокерия, сергей кравцов, валерий фальков, общество "знание", социальный навигатор
21:06 07.12.2021 (обновлено: 18:23 08.12.2021)
 

Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНачальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина с коллегами, победившие в номинации "Лучший просветительский проект по версии слушателей", на церемонии награждения ежегодной просветительской премией "Знание" в Московском театре мюзикла
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта Социальный навигатор МИА Россия сегодня Наталья Тюрина с коллегами, победившие в номинации Лучший просветительский проект по версии слушателей, на церемонии награждения ежегодной просветительской премией Знание в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Торжественная церемония вручения первой просветительской премии "Знание" завершилась в Москве, победители получили награды в 15 номинациях, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы вручили премию в одной из номинаций в интересном студенческом проекте. Мне кажется, это прекрасная возможность для самореализации. Главное, чтобы в наших университетах было больше возможностей для самореализации талантов. Кто-то пойдёт в спорт, кого-то привлекает волонтерская деятельность, кому-то интересны интеллектуальные соревнования, кто-то реализует себя в творческих конкурсах. Большое количество студентов увлекается наукой и готовы себя попробовать на таком поприще, как научная деятельность", - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков журналистам.
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Кроме того, помимо студенческих проектов побеждали и известные личности. Так, в одной из основных номинаций "За общий вклад в просвещение" победил советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН Леонид Бокерия. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии" была награждена практикующий хирург, оперирующая патологии позвоночника на фоне редких генетических заболеваний Полина Очирова.
Среди проектов премию "За Общий вклад в просвещение" взял проект "Большая Перемена".
"Все проекты, которые были отобраны, мы реализуем в школах, и те фильмы, те лекции мы обязательно донесём до школьников. Это поможет подрастающему поколению познакомиться с новыми знаниями и реализовать себя в будущем", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов журналистам.
Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который открывает доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента.
Так, в премии были представлены 15 номинаций: "За общий вклад в просвещение", "За вклад в просвещение в интернете", "За лучшее просветительское мероприятие", "За активную просветительскую деятельность в вузе", "За вклад в просвещение на радио и ТВ", "За лучший просветительский фильм", "За активную просветительскую деятельность в школе", "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство", "За вклад в просвещение в сфере "Бизнес", "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии", "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и здоровый образ жизни", "За вклад в просвещение в сфере "История", "За вклад в просвещение в сфере "Экология", "За вклад в просвещение в сфере "Достижения и гордость России", а также специальная номинация "По версии слушателей".
Историческая рубрика​ "Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" ресурса "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в результате народного голосования на главной просветительской премии страны "Знание".
Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России, рассказали организаторы. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: "За общий вклад в просвещение", "Культура и искусство", "За активную просветительскую деятельность в школе" и другие, а тематика присланных проектов крайне разнообразна: от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.
 
ОбществоМоскваЛеонид БокерияСергей КравцовВалерий ФальковОбщество "Знание"Социальный навигатор
 
 
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