https://ria.ru/20211207/premiya-1762745632.html

Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве

Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве - РИА Новости, 08.12.2021

Победителей первой просветительской премии "Знание" наградили в Москве

Торжественная церемония вручения первой просветительской премии "Знание" завершилась в Москве, победители получили награды в 15 номинациях, передает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T21:06

2021-12-07T21:06

2021-12-08T18:23

общество

москва

леонид бокерия

сергей кравцов

валерий фальков

общество "знание"

социальный навигатор

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Торжественная церемония вручения первой просветительской премии "Знание" завершилась в Москве, победители получили награды в 15 номинациях, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы вручили премию в одной из номинаций в интересном студенческом проекте. Мне кажется, это прекрасная возможность для самореализации. Главное, чтобы в наших университетах было больше возможностей для самореализации талантов. Кто-то пойдёт в спорт, кого-то привлекает волонтерская деятельность, кому-то интересны интеллектуальные соревнования, кто-то реализует себя в творческих конкурсах. Большое количество студентов увлекается наукой и готовы себя попробовать на таком поприще, как научная деятельность", - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков журналистам.Кроме того, помимо студенческих проектов побеждали и известные личности. Так, в одной из основных номинаций "За общий вклад в просвещение" победил советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН Леонид Бокерия. В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии" была награждена практикующий хирург, оперирующая патологии позвоночника на фоне редких генетических заболеваний Полина Очирова.Среди проектов премию "За Общий вклад в просвещение" взял проект "Большая Перемена".Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом "Знание" и получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который открывает доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента.Так, в премии были представлены 15 номинаций: "За общий вклад в просвещение", "За вклад в просвещение в интернете", "За лучшее просветительское мероприятие", "За активную просветительскую деятельность в вузе", "За вклад в просвещение на радио и ТВ", "За лучший просветительский фильм", "За активную просветительскую деятельность в школе", "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство", "За вклад в просвещение в сфере "Бизнес", "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии", "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и здоровый образ жизни", "За вклад в просвещение в сфере "История", "За вклад в просвещение в сфере "Экология", "За вклад в просвещение в сфере "Достижения и гордость России", а также специальная номинация "По версии слушателей".Историческая рубрика​ "Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" ресурса "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в результате народного голосования на главной просветительской премии страны "Знание".Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России, рассказали организаторы. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: "За общий вклад в просвещение", "Культура и искусство", "За активную просветительскую деятельность в школе" и другие, а тематика присланных проектов крайне разнообразна: от международной экологической школы и научных каникул для детей до популяризации культурного наследия малых народов.

https://ria.ru/20211208/shkola-1762732385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, леонид бокерия, сергей кравцов, валерий фальков, общество "знание", социальный навигатор