https://ria.ru/20211207/premiya-1762508087.html
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021 - РИА Новости, 07.12.2021
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021
Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:37
2021-12-07T10:37
2021-12-07T13:57
общество
оон
снг
telegram (приложение)
восточная европа
средняя азия
дмитрий горностаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113098/31/1130983102_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_50adfb956d642e3d4f10d14e52cf3049.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии."Это признание усилий и таланта наших журналистов и верности выбранной стратегии — точность, достоверность, быстрота и эксклюзивность, сведенные вместе. У нас есть то, чего нет у других — в том числе много эксклюзивного видео и фото из всех уголков мира, где мы работаем сами. В отличие от многих агрегаторов, живущих за счет чужих новостей, мы делаем свое и только проверенное — без фейков, свойственных многим анонимам в телеграме. Поздравляю всех наших корреспондентов, редакторов и особенно Илью Яковлева, ведущего наш канал", — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев."Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, эксклюзивные актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства со всех уголков планеты.Канал РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех официально верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований на других телеграм-каналах.Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.
https://euro2020.ria.ru/20210528/premiya-1734681580.html
https://ria.ru/20210319/nagrazhdenie-1601948539.html
восточная европа
средняя азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113098/31/1130983102_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c85266055f09da96e9941462620e80a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оон, снг, telegram (приложение), восточная европа, средняя азия, дмитрий горностаев
10:37 07.12.2021 (обновлено: 13:57 07.12.2021)
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем международной премии Eventiada IPRA GWA 2021
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный канал
РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии.
"Это признание усилий и таланта наших журналистов и верности выбранной стратегии — точность, достоверность, быстрота и эксклюзивность, сведенные вместе. У нас есть то, чего нет у других — в том числе много эксклюзивного видео и фото из всех уголков мира, где мы работаем сами. В отличие от многих агрегаторов, живущих за счет чужих новостей, мы делаем свое и только проверенное — без фейков, свойственных многим анонимам в телеграме. Поздравляю всех наших корреспондентов, редакторов и особенно Илью Яковлева, ведущего наш канал", — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев.
"Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, эксклюзивные актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства со всех уголков планеты.
Канал РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех официально верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований на других телеграм-каналах.
Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе
, СНГ
и Средней Азии
. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН
.