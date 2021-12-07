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https://ria.ru/20211207/premiya-1762508087.html
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021 - РИА Новости, 07.12.2021
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021
Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:37
2021-12-07T13:57
общество
оон
снг
telegram (приложение)
восточная европа
средняя азия
дмитрий горностаев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии."Это признание усилий и таланта наших журналистов и верности выбранной стратегии — точность, достоверность, быстрота и эксклюзивность, сведенные вместе. У нас есть то, чего нет у других — в том числе много эксклюзивного видео и фото из всех уголков мира, где мы работаем сами. В отличие от многих агрегаторов, живущих за счет чужих новостей, мы делаем свое и только проверенное — без фейков, свойственных многим анонимам в телеграме. Поздравляю всех наших корреспондентов, редакторов и особенно Илью Яковлева, ведущего наш канал", — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев."Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, эксклюзивные актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства со всех уголков планеты.Канал РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех официально верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований на других телеграм-каналах.Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.
https://euro2020.ria.ru/20210528/premiya-1734681580.html
https://ria.ru/20210319/nagrazhdenie-1601948539.html
восточная европа
средняя азия
РИА Новости
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60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оон, снг, telegram (приложение), восточная европа, средняя азия, дмитрий горностаев
10:37 07.12.2021 (обновлено: 13:57 07.12.2021)
 
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021

Телеграм-канал РИА Новости стал победителем международной премии Eventiada IPRA GWA 2021

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание МИА "Россия сегодня" в Москве
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии.
"Это признание усилий и таланта наших журналистов и верности выбранной стратегии — точность, достоверность, быстрота и эксклюзивность, сведенные вместе. У нас есть то, чего нет у других — в том числе много эксклюзивного видео и фото из всех уголков мира, где мы работаем сами. В отличие от многих агрегаторов, живущих за счет чужих новостей, мы делаем свое и только проверенное — без фейков, свойственных многим анонимам в телеграме. Поздравляю всех наших корреспондентов, редакторов и особенно Илью Яковлева, ведущего наш канал", — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев.
Вручение премии Спорт и Россия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 22:26
Спецпроект РИА Новости Спорт о Евро-2020 стал лауреатом премии "Спорт и Россия — 2021"
"Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, эксклюзивные актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства со всех уголков планеты.
Канал РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех официально верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований на других телеграм-каналах.
Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников, получивший премию Золотой глаз России, после церемонии награждения в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 11:00
Фотокор РИА Новости награжден премией "Золотой глаз России"
 
ОбществоООНСНГTelegram (приложение)Восточная ЕвропаСредняя АзияДмитрий Горностаев
 
 
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