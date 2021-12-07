https://ria.ru/20211207/premiya-1762508087.html

Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021

Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021 - РИА Новости, 07.12.2021

Телеграм-канал РИА Новости стал победителем премии Eventiada IPRA GWA 2021

Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:37

2021-12-07T10:37

2021-12-07T13:57

общество

оон

снг

telegram (приложение)

восточная европа

средняя азия

дмитрий горностаев

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113098/31/1130983102_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_50adfb956d642e3d4f10d14e52cf3049.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Официальный канал РИА Новости в телеграме одержал победу на Eventiada IPRA GWA 2021 в номинации "Лучший проект СМИ", сообщается на официальном сайте премии."Это признание усилий и таланта наших журналистов и верности выбранной стратегии — точность, достоверность, быстрота и эксклюзивность, сведенные вместе. У нас есть то, чего нет у других — в том числе много эксклюзивного видео и фото из всех уголков мира, где мы работаем сами. В отличие от многих агрегаторов, живущих за счет чужих новостей, мы делаем свое и только проверенное — без фейков, свойственных многим анонимам в телеграме. Поздравляю всех наших корреспондентов, редакторов и особенно Илью Яковлева, ведущего наш канал", — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев."Мы рассказываем о том, что видим сами" — с таким слоганом РИА Новости транслирует в мир в своем телеграм-канале все новости российского и мирового масштаба, эксклюзивные актуальные видео, фото и инфографику от собственных корреспондентов агентства со всех уголков планеты.Канал РИА Новости входит в пятерку самых цитируемых в российском сегменте мессенджера и лидирует по числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех официально верифицированных каналов официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований на других телеграм-каналах.Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.

https://euro2020.ria.ru/20210528/premiya-1734681580.html

https://ria.ru/20210319/nagrazhdenie-1601948539.html

восточная европа

средняя азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, оон, снг, telegram (приложение), восточная европа, средняя азия, дмитрий горностаев