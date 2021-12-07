В Омской области выберут лучших предпринимателей года
В Омской области стартовал прием заявок на участие в премии "Предприниматель ГОроДА"
ОМСК, 7 дек – РИА Новости. Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" стартовал в Омской области, победителей определят в феврале, сообщает во вторник правительство региона.
"Текущий год для бизнеса стал таким же непростым, как и прошлый, из-за действующих антиковидных ограничений. Это сказалось не только на собственниках, но и на каждом работнике, в целом повлияло на планы по развитию, как на уровне отдельных компаний, так и на региональном уровне. Но все-таки мы концентрировались не только на антикризисной поддержке, реализованы программы, нацеленные на развитие действующих бизнес-проектов. Премия – это возможность для власти, партнеров и организаций поддержки предпринимательства в очередной раз отметить значимость предпринимательства и его влияние на уровнях – от благополучия семей до вклада в развитие страны", – сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
Организаторами премии выступили центр "Мой бизнес" (Фонд поддержки предпринимательства Омской области), Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации "Опора России". Мероприятие поддерживается региональным правительством.
"Задумывая премию в прошлом году, мы рассчитывали, что она сможет стать хорошей омской традицией, символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей, и не ошиблись. Для бизнеса премия – отличная возможность подвести собственные итоги года, определиться с вектором дальнейшего развития", - отметил управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.
К участию во второй премии приглашаются предприниматели и самозанятые граждане. Для последних организаторы ввели специальную номинацию. Как рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко, в регионе уже более 40 тысяч зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. По ее словам, данная категория активно прирастает, а самозанятые - такие же полноправные участники экономического рынка, поэтому предусмотрена специальная номинация.
Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартовал 7 декабря и продлится до 24 января 2022 года. Имена победителей назовут 17 февраля. Победители премии примут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях с менторами – руководителями крупнейших омских компаний, а также получат сертификаты на услуги по продвижению от центра "Мой бизнес".