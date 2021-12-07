Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211207/predprinimateli-1762504844.html
В Омской области выберут лучших предпринимателей года
В Омской области выберут лучших предпринимателей года - РИА Новости, 07.12.2021
В Омской области выберут лучших предпринимателей года
Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" стартовал в Омской области, победителей определят в феврале, сообщает во вторник... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:20
2021-12-07T10:20
омская область
экономика
омская область
александр бурков
сбербанк россии
сергей коновалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg
ОМСК, 7 дек – РИА Новости. Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" стартовал в Омской области, победителей определят в феврале, сообщает во вторник правительство региона."Текущий год для бизнеса стал таким же непростым, как и прошлый, из-за действующих антиковидных ограничений. Это сказалось не только на собственниках, но и на каждом работнике, в целом повлияло на планы по развитию, как на уровне отдельных компаний, так и на региональном уровне. Но все-таки мы концентрировались не только на антикризисной поддержке, реализованы программы, нацеленные на развитие действующих бизнес-проектов. Премия – это возможность для власти, партнеров и организаций поддержки предпринимательства в очередной раз отметить значимость предпринимательства и его влияние на уровнях – от благополучия семей до вклада в развитие страны", – сказал губернатор Омской области Александр Бурков.Организаторами премии выступили центр "Мой бизнес" (Фонд поддержки предпринимательства Омской области), Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации "Опора России". Мероприятие поддерживается региональным правительством."Задумывая премию в прошлом году, мы рассчитывали, что она сможет стать хорошей омской традицией, символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей, и не ошиблись. Для бизнеса премия – отличная возможность подвести собственные итоги года, определиться с вектором дальнейшего развития", - отметил управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.К участию во второй премии приглашаются предприниматели и самозанятые граждане. Для последних организаторы ввели специальную номинацию. Как рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко, в регионе уже более 40 тысяч зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. По ее словам, данная категория активно прирастает, а самозанятые - такие же полноправные участники экономического рынка, поэтому предусмотрена специальная номинация.Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартовал 7 декабря и продлится до 24 января 2022 года. Имена победителей назовут 17 февраля. Победители премии примут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях с менторами – руководителями крупнейших омских компаний, а также получат сертификаты на услуги по продвижению от центра "Мой бизнес".
https://ria.ru/20211201/zanyatost-1761620880.html
https://ria.ru/20211124/omsk-1760485598.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c97e842ca4900c1cd712faecdcb916ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, омская область, александр бурков, сбербанк россии, сергей коновалов
10:20 07.12.2021
 
В Омской области выберут лучших предпринимателей года

В Омской области стартовал прием заявок на участие в премии "Предприниматель ГОроДА"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 дек – РИА Новости. Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" стартовал в Омской области, победителей определят в феврале, сообщает во вторник правительство региона.
"Текущий год для бизнеса стал таким же непростым, как и прошлый, из-за действующих антиковидных ограничений. Это сказалось не только на собственниках, но и на каждом работнике, в целом повлияло на планы по развитию, как на уровне отдельных компаний, так и на региональном уровне. Но все-таки мы концентрировались не только на антикризисной поддержке, реализованы программы, нацеленные на развитие действующих бизнес-проектов. Премия – это возможность для власти, партнеров и организаций поддержки предпринимательства в очередной раз отметить значимость предпринимательства и его влияние на уровнях – от благополучия семей до вклада в развитие страны", – сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 12:46Омская область
Уровень занятости в Омской области вернулся к допандемийным показателям
Организаторами премии выступили центр "Мой бизнес" (Фонд поддержки предпринимательства Омской области), Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации "Опора России". Мероприятие поддерживается региональным правительством.
"Задумывая премию в прошлом году, мы рассчитывали, что она сможет стать хорошей омской традицией, символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей, и не ошиблись. Для бизнеса премия – отличная возможность подвести собственные итоги года, определиться с вектором дальнейшего развития", - отметил управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.
К участию во второй премии приглашаются предприниматели и самозанятые граждане. Для последних организаторы ввели специальную номинацию. Как рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко, в регионе уже более 40 тысяч зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. По ее словам, данная категория активно прирастает, а самозанятые - такие же полноправные участники экономического рынка, поэтому предусмотрена специальная номинация.
Прием заявок на участие во второй региональной премии "Предприниматель ГОроДА" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартовал 7 декабря и продлится до 24 января 2022 года. Имена победителей назовут 17 февраля. Победители премии примут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях с менторами – руководителями крупнейших омских компаний, а также получат сертификаты на услуги по продвижению от центра "Мой бизнес".
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:54Омская область
Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям
 
Омская областьЭкономикаОмская областьАлександр БурковСбербанк РоссииСергей Коновалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ