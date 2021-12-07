https://ria.ru/20211207/prazdnovanie-1762482802.html

Россияне описали свой идеальный Новый год

Россияне описали свой идеальный Новый год - РИА Новости, 07.12.2021

Россияне описали свой идеальный Новый год

Идеальная встреча Нового года для россиян - в кругу семьи, такого мнения придерживается 71% жителей страны, соответствующее исследование провел сервис Работа.ру РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:30

2021-12-07T03:30

2021-12-07T03:30

общество

новый год

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идеальная встреча Нового года для россиян - в кругу семьи, такого мнения придерживается 71% жителей страны, соответствующее исследование провел сервис Работа.ру специально для РИА Новости."Идеальный Новый год всегда проходит в кругу семьи по мнению 71% жителей России. 17% респондентов отметили, что предпочитают вечеринки с друзьями, а 13% участников исследования мечтают встретить Новый год в путешествии. 6% респондентов указали, что предпочитают работать в праздничную ночь, а 4% любят отмечать праздник в центре города", - говорится в отчете по итогам собеседования более 5 тысяч человек в декабре этого года.Впрочем, есть и такие, для кого главный праздник года – лишь пустой звук. Не отмечают Новый год 8%. В варианте "другое" 3% респондентов чаще всего отвечали, что идеальный праздник для них всегда проходит в компании второй половины.На длительные выходные большинство участников исследования (53%) запланировали встречи с родными и друзьями. Четверть респондентов рассказали, что попробуют найти подработку или работу на период праздничных дней, а 24% опрошенных проведут эти дни дома за чтением или просмотром кино в семейном кругу.Еще 14% участников исследования планируют больше гулять по городу в праздничные дни, зимними видами спорта займутся 11% , а 10% — изучением новой профессии. Также 5% опрошенных планируют пройти курсы повышения квалификации в новогодние праздники.В варианте "другое" 12% респондентов чаще всего заявляли, что пока не планировали никаких активностей на праздничные дни.

https://ria.ru/20211207/alkogol-1762482530.html

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общество, новый год, россия