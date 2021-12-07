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США ждут остановки "Северного потока — 2" в случае "нападения" на Украину
США ждут остановки "Северного потока — 2" в случае "нападения" на Украину - РИА Новости, 07.12.2021
США ждут остановки "Северного потока — 2" в случае "нападения" на Украину
США ожидают, что трубопроводный проект "Северный поток 2", предназначенный для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:56
2021-12-07T23:56
2021-12-07T23:56
украина
сша
виктория нуланд
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США ожидают, что трубопроводный проект "Северный поток 2", предназначенный для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину, сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Если президент (РФ Владимир) Путин начнет наступление на Украину, наши ожидания состоят в том, что трубопровод будет приостановлен", - сообщила она на слушаниях в сенате.Нуланд добавила, что США уже ведут консультации с новым правительством Германии, от позиции которой зависит реализация проекта, и видят с их стороны готовность к решительным действиям.
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украина, сша, виктория нуланд, северный поток — 2, россия
США ждут остановки "Северного потока — 2" в случае "нападения" на Украину
Госдеп США ждет остановки "Северного потока — 2" в случае "нападения" России на Украину