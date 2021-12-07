https://ria.ru/20211207/potok-1762644324.html

СМИ: США хотят, чтобы Германия отказалась от "Северного потока — 2"

СМИ: США хотят, чтобы Германия отказалась от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.12.2021

СМИ: США хотят, чтобы Германия отказалась от "Северного потока — 2"

Соединенные Штаты будут добиваться от нового правительства ФРГ обещания отказаться от поддержки "Северного потока — 2", если Россия "вторнется" на Украину,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:06

2021-12-07T20:06

2021-12-07T20:37

экономика

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природный газ

сша

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джо байден

газпром

балтийское море

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты будут добиваться от нового правительства ФРГ обещания отказаться от поддержки "Северного потока — 2", если Россия "вторнется" на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на источник."Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы новое правительство Германии пообещало, что в таком случае оно откажется от проекта", — говорится в сообщении агентства.Киев и западные страны в последнее время выражают беспокойство из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности."Северный поток — 2""Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

https://ria.ru/20211207/shantazh-1762484035.html

https://ria.ru/20211206/ideya-1762424723.html

сша

германия

балтийское море

россия

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экономика, в мире, природный газ, сша, германия, джо байден, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия