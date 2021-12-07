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В Липецке рассказали о состоянии водителя грузовика, выехавшего на перрон
В Липецке рассказали о состоянии водителя грузовика, выехавшего на перрон - РИА Новости, 07.12.2021
В Липецке рассказали о состоянии водителя грузовика, выехавшего на перрон
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии водителя и пассажира грузовика, задавившего на перроне автовокзала женщину в Липецке, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:40
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии водителя и пассажира грузовика, задавившего на перроне автовокзала женщину в Липецке, сообщил во вторник РИА Новости представитель администрации области.Днем 29 ноября на автовокзале Липецка грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди. Погибла женщина 1959 года рождения, стоявшая на перроне. Два пассажира и водитель грузовика были доставлены в горбольницу №3 "Свободный Сокол" с сотрясением и переломами. Один из пассажиров от госпитализации отказался. Таким образом, на лечении в стационаре остались водитель грузовика и второй пассажир."Оба пострадавших находятся в больнице. Лечение проводится в плановом порядке. Состояние пациентов стабильное, врачи отмечают положительную динамику. До конца этой недели их еще понаблюдают", - сказал собеседник агентства.По словам водителя, ДТП произошло после того, как ему стало плохо за рулем. У мужчины случился приступ кашля, затем он потерял сознание. По предварительной информации, все требования безопасности на автовокзале были соблюдены. Грузовик перед выходом на линию прошел обязательный технический осмотр и был исправен. Водитель перед началом смены прошел медобследование.
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РИА Новости
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происшествия, дтп, липецк, россия
17:04 07.12.2021 (обновлено: 17:40 07.12.2021)
В Липецке рассказали о состоянии водителя грузовика, выехавшего на перрон
В Липецке рассказали о состоянии водителя грузовика, выехавшего на перрон автовокзала
ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости.
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии водителя и пассажира грузовика, задавившего на перроне автовокзала женщину в Липецке
, сообщил во вторник РИА Новости представитель администрации области.
Днем 29 ноября на автовокзале Липецка грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди. Погибла женщина 1959 года рождения, стоявшая на перроне. Два пассажира и водитель грузовика были доставлены в горбольницу №3 "Свободный Сокол" с сотрясением и переломами. Один из пассажиров от госпитализации отказался. Таким образом, на лечении в стационаре остались водитель грузовика и второй пассажир.
"Оба пострадавших находятся в больнице. Лечение проводится в плановом порядке. Состояние пациентов стабильное, врачи отмечают положительную динамику. До конца этой недели их еще понаблюдают", - сказал собеседник агентства.
По словам водителя, ДТП произошло после того, как ему стало плохо за рулем. У мужчины случился приступ кашля, затем он потерял сознание. По предварительной информации, все требования безопасности на автовокзале были соблюдены. Грузовик перед выходом на линию прошел обязательный технический осмотр и был исправен. Водитель перед началом смены прошел медобследование.