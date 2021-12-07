https://ria.ru/20211207/posledstviya-1762658041.html

Сенатор США заявил, что разрабатывает "мать всех санкций" против России

Сенатор США заявил, что разрабатывает "мать всех санкций" против России - РИА Новости, 07.12.2021

Сенатор США заявил, что разрабатывает "мать всех санкций" против России

Глава международного комитета сената США Роберт Менендез сообщил, что работает над "матерью всех санкций" в отношении России, они будут применены в случае... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T22:53

2021-12-07T22:53

2021-12-07T23:19

в мире

украина

сша

санкции

россия

киев

владимир путин

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Глава международного комитета сената США Роберт Менендез сообщил, что работает над "матерью всех санкций" в отношении России, они будут применены в случае вторжения на Украину и будут иметь разрушительные последствия для российской экономики и народа."Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах: российское вторжение приведет в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде", - сказал он на слушаниях на тему политики в отношении России.Менендез дал понять, что он предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации."То, что обсуждается - на максимальном конце спектра, мать всех санкций, как я это назвал. Я надеюсь, мы обеими партиями сможем вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа", - сказал сенатор.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211207/stabilnost-1762659039.html

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762659471.html

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сша

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киев

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в мире, украина, сша, санкции, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, нато