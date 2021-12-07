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Оборонный бюджет США предполагает выделение Украине 300 миллионов долларов

Оборонный бюджет США предполагает выделение Украине 300 миллионов долларов - РИА Новости, 07.12.2021

Оборонный бюджет США предполагает выделение Украине 300 миллионов долларов

В США представили проект оборонного бюджета на 2022 год. Его текст опубликовал профильный комитет палаты представителей. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:30

2021-12-07T20:30

2021-12-07T22:47

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. В США представили проект оборонного бюджета на 2022 год. Его текст опубликовал профильный комитет палаты представителей.В законопроект не включили поправки с санкциями по "Северному потоку — 2", на которых настаивали некоторые из конгрессменов. Республиканцы ранее даже временно заблокировали принятие документа из-за отсутствия там новых ограничений для проекта. При этом в администрации президента Джо Байдена были против такого шага."Законопроект, представленный палатой представителей, содержал поправку, которая требовала (от администрации. — Прим. ред.) отчета по трубопроводу "Северный поток — 2". В сенатском тексте не было такой поправки. Согласованный текст поправку не включает", — говорится в документе.При этом сенат и палата представителей выразили негативное отношение к строительству магистрали."Мы осуждаем пагубную деятельность России, включая любые усилия по использованию поставок газа в качестве оружия, чтобы продвигать свою геополитическую повестку дня и негативно влиять на европейских союзников и партнеров", — сказано в проекте.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.Кроме того, бюджет представлен и без санкций по суверенному долгу России. О возможности таких ограничений накануне сообщали СМИ. По их данным, поводом для них могли использовать ситуацию на Украине. Некоторые члены конгресса добивались, чтобы санкции приняли силу закона, а не возможного распоряжения исполнительной власти.Оборонный бюджет США остался без санкций против "окружения Владимира Путина", которые хотели включить в документ члены палаты представителей. Они обвиняли группу из 35 россиян в "нарушении прав человека". Среди них были премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.Проект американского оборонного бюджета при этом включает выделение четырех миллиардов долларов для военного сдерживания России. Это на 569,8 миллиона больше, чем запрашивал Белый дом.Еще 300 миллионов долларов пойдут на военную помощь Киеву. Не менее 75 миллионов ассигнуются на "летальное содействие".Проект бюджета должны утвердить в палате представителей и сенате, затем его отправят на подпись президенту. Не исключены и дальнейшие поправки, хотя документ и прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

https://ria.ru/20211207/potok-1762644324.html

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

https://ria.ru/20211207/voyna-1762644923.html

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в мире, украина, сша, бюджет, джо байден, сергей собянин, евросоюз, михаил мишустин, северный поток — 2