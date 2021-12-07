https://ria.ru/20211207/polet-1762492056.html

Госкомиссия разрешила полет двух японских туристов на МКС

Госкомиссия разрешила полет двух японских туристов на МКС - РИА Новости, 07.12.2021

Госкомиссия разрешила полет двух японских туристов на МКС

Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-20", в котором на РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:26

2021-12-07T08:26

2021-12-07T10:47

наука

байконур (город)

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федор юрчихин

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БАЙКОНУР, 7 дек - РИА Новости. Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение разрешить пуск ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-20", в котором на орбиту отправятся два японских космических туриста Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано с российским космонавтом Александром Мисуркиным, сообщает во вторник "Роскосмос"."Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-20". Кроме того, подтверждена готовность ракеты "Союз-2" и наземной инфраструктуры к пуску 8 декабря!" - говорится в сообщении.Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Хирано и профессиональным российским космонавтом запланирован на 10.38 мск 8 декабря, стыковка с Международной космической станцией - на 16.41 мск этого же дня. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.Экипаж везёт на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.Сейчас кроме полета на "Союзе" попасть в космос можно несколькими способами - в течение нескольких дней на корабле Crew Dragon Илона Маска без стыковки к станции или на несколько минут подлететь к границе космоса (примерно 100 километров над Землей) на New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin.Сколько именно заплатили японские туристы неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ сообщил журналистам, что полет на корабле "Союз" стоит "как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762326836.html

https://ria.ru/20211203/kosmos-1762002644.html

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