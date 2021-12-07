https://ria.ru/20211207/poezd-1762570266.html

Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира

Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира - РИА Новости, 07.12.2021

Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира

Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ) признан победителем конкурса на закупку и обслуживание 95 электропоездов, предназначенных... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:25

2021-12-07T17:25

2021-12-07T17:25

новости компаний - экономика

трансмашхолдинг

москва

общественный транспорт

московские центральные диаметры (мцд)

иволга (поезд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762570762_0:256:3071:1983_1920x0_80_0_0_26437bf44cc60d599e777888f636a57f.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ) признан победителем конкурса на закупку и обслуживание 95 электропоездов, предназначенных для курсирования по будущим Московским центральным диаметрам – МЦД-3 и МЦД-4.С победителем конкурса предполагается заключить два контракта жизненного цикла общей стоимостью чуть более 392 миллиардов рублей, которые включают поставку техники и ее обслуживание на протяжении 40 лет.В рамках исполнения первого контракта 25 поездов с двухдверными вагонами выйдут на линию с мая по декабрь следующего года. Второй контракт подразумевает поставку 37 поездов с трехдверными вагонами через год, в период с марта по декабрь, и еще 33 составов с трехдверными вагонами - в январе-сентябре 2024 года. Ожидается, что это будет новая модификация электропоезда – "Иволга 3.0".Поезд как часть современной жизни"Иволги" модификаций 1.0 и 2.0 уже хорошо знакомы пассажирам Московских центральных диаметров, новая модель "Иволга 3.0" отличается большей пассажировместимостью и повышенным качеством сервиса.Электропоезд "Иволга 3.0", головной вагон которого прошлым летом был презентован на MOSCOW URBAN FORUM 2021, а затем на железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо", был отмечен профессионалами отрасли и посетителями как комфортный транспорт, подходящий для городской среды. Для того, чтобы состав максимально соответствовал всем запросам пассажиров, во время презентаций специалисты ТМХ провели опрос, благодаря которому каждый мог стать "соавтором" новой модели. Все предложения были зафиксированы и изучены.Состав был спроектирован так, что, в зависимости от пожеланий заказчика, можно менять как интерьер вагонов, так и их высокотехнологичную "начинку".Прежде всего, поезд был создан для использования в режиме наземного метро. Он отличается высокой плавностью хода и низким уровнем шума, несмотря на то, что максимальная скорость состава может достигать 160 километров в час. При этом, поскольку "Иволгу" разрабатывали как многофункциональную платформу, она может быть адаптирована и под формат межрегионального поезда. Доля отечественных комплектующих в конструкции поезда превышает 90%.Комфорт и новые технологииГендиректор Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин рассказал, что особенности "Иволги 3.0", а это скорость, комфорт, вместимость и новые технические решения, стали необходимостью для современного пассажира. Поэтому в новой модели более эргономичные кресла с поддержкой поясничного и плечевого пояса, высокий уровень шумоподавления, установлена система обеззараживания воздуха, которая является барьером для распространения различных вирусов.Сравнивая новую модель с предыдущей, эксперт отметил, что в "Иволге 3.0" сохранили все лучшее – сквозной проход между вагонами, места для велосипедов, маломобильных граждан и пассажиров с детьми, доступ к Wi-Fi. Сохранились широкие входные двери, которые обеспечивают более комфортную посадку и высадку пассажиров. Температуру воздуха в вагонах регулирует климат-контроль. Также увеличилось количество USB-разъемов – их стало около 900, появились и разъемы Type-С.В вагонах применяется адаптивное освещение – световая температура меняется в зависимости от времени суток. В головных вагонах даже есть возможность устанавливать вендинговые аппараты и кофемашины. Туалетные комнаты оборудованы сенсорными кранами, дозаторами жидкого мыла, электросушилками для рук, пеленальным столиком.Для удобства пассажиров поезд оборудован двухъярусной конструкцией поручней с теплым покрытием, навесными поручнями и новостными экранами.Достойный конкурентДиректор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что "Иволга" на равных конкурирует с иностранными электропоездами и имеет все перспективы для выхода в региональную сеть железнодорожных перевозок.В ноябре МЦД отметили два года работы, за это время ими воспользовались 309 миллионов человек. Благодаря интеграции в единую транспортную систему столицы, с диаметров можно делать бесплатные пересадки на станции метро и Московского центрального кольца. Это позволило пассажирам за два года сэкономить более 6 миллиардов рублей.Уже сейчас активно ведется работа над запуском двух следующих диаметров: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного). Ожидается, что они начнут работать в 2023-2024 годах. При этом на будущем четвертом диаметре уже открыты семь новых и реконструированных станций, на третьем – одна новая.Успешная работа МЦД показала, что наземное метро повышает транспортную доступность и комфорт передвижения в мегаполисе. Возможность запуска городских электропоездов рассматривают уже в 23 регионах России.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, трансмашхолдинг, москва, общественный транспорт, московские центральные диаметры (мцд), иволга (поезд)