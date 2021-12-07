Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/poezd-1762570266.html
Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира
Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира - РИА Новости, 07.12.2021
Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира
Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ) признан победителем конкурса на закупку и обслуживание 95 электропоездов, предназначенных... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:25
2021-12-07T17:25
новости компаний - экономика
трансмашхолдинг
москва
общественный транспорт
московские центральные диаметры (мцд)
иволга (поезд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762570762_0:256:3071:1983_1920x0_80_0_0_26437bf44cc60d599e777888f636a57f.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ) признан победителем конкурса на закупку и обслуживание 95 электропоездов, предназначенных для курсирования по будущим Московским центральным диаметрам – МЦД-3 и МЦД-4.С победителем конкурса предполагается заключить два контракта жизненного цикла общей стоимостью чуть более 392 миллиардов рублей, которые включают поставку техники и ее обслуживание на протяжении 40 лет.В рамках исполнения первого контракта 25 поездов с двухдверными вагонами выйдут на линию с мая по декабрь следующего года. Второй контракт подразумевает поставку 37 поездов с трехдверными вагонами через год, в период с марта по декабрь, и еще 33 составов с трехдверными вагонами - в январе-сентябре 2024 года. Ожидается, что это будет новая модификация электропоезда – "Иволга 3.0".Поезд как часть современной жизни"Иволги" модификаций 1.0 и 2.0 уже хорошо знакомы пассажирам Московских центральных диаметров, новая модель "Иволга 3.0" отличается большей пассажировместимостью и повышенным качеством сервиса.Электропоезд "Иволга 3.0", головной вагон которого прошлым летом был презентован на MOSCOW URBAN FORUM 2021, а затем на железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо", был отмечен профессионалами отрасли и посетителями как комфортный транспорт, подходящий для городской среды. Для того, чтобы состав максимально соответствовал всем запросам пассажиров, во время презентаций специалисты ТМХ провели опрос, благодаря которому каждый мог стать "соавтором" новой модели. Все предложения были зафиксированы и изучены.Состав был спроектирован так, что, в зависимости от пожеланий заказчика, можно менять как интерьер вагонов, так и их высокотехнологичную "начинку".Прежде всего, поезд был создан для использования в режиме наземного метро. Он отличается высокой плавностью хода и низким уровнем шума, несмотря на то, что максимальная скорость состава может достигать 160 километров в час. При этом, поскольку "Иволгу" разрабатывали как многофункциональную платформу, она может быть адаптирована и под формат межрегионального поезда. Доля отечественных комплектующих в конструкции поезда превышает 90%.Комфорт и новые технологииГендиректор Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин рассказал, что особенности "Иволги 3.0", а это скорость, комфорт, вместимость и новые технические решения, стали необходимостью для современного пассажира. Поэтому в новой модели более эргономичные кресла с поддержкой поясничного и плечевого пояса, высокий уровень шумоподавления, установлена система обеззараживания воздуха, которая является барьером для распространения различных вирусов.Сравнивая новую модель с предыдущей, эксперт отметил, что в "Иволге 3.0" сохранили все лучшее – сквозной проход между вагонами, места для велосипедов, маломобильных граждан и пассажиров с детьми, доступ к Wi-Fi. Сохранились широкие входные двери, которые обеспечивают более комфортную посадку и высадку пассажиров. Температуру воздуха в вагонах регулирует климат-контроль. Также увеличилось количество USB-разъемов – их стало около 900, появились и разъемы Type-С.В вагонах применяется адаптивное освещение – световая температура меняется в зависимости от времени суток. В головных вагонах даже есть возможность устанавливать вендинговые аппараты и кофемашины. Туалетные комнаты оборудованы сенсорными кранами, дозаторами жидкого мыла, электросушилками для рук, пеленальным столиком.Для удобства пассажиров поезд оборудован двухъярусной конструкцией поручней с теплым покрытием, навесными поручнями и новостными экранами.Достойный конкурентДиректор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что "Иволга" на равных конкурирует с иностранными электропоездами и имеет все перспективы для выхода в региональную сеть железнодорожных перевозок.В ноябре МЦД отметили два года работы, за это время ими воспользовались 309 миллионов человек. Благодаря интеграции в единую транспортную систему столицы, с диаметров можно делать бесплатные пересадки на станции метро и Московского центрального кольца. Это позволило пассажирам за два года сэкономить более 6 миллиардов рублей.Уже сейчас активно ведется работа над запуском двух следующих диаметров: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного). Ожидается, что они начнут работать в 2023-2024 годах. При этом на будущем четвертом диаметре уже открыты семь новых и реконструированных станций, на третьем – одна новая.Успешная работа МЦД показала, что наземное метро повышает транспортную доступность и комфорт передвижения в мегаполисе. Возможность запуска городских электропоездов рассматривают уже в 23 регионах России.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762570762_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_16b879e05fc05065b2b5c1b99fd0771f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, трансмашхолдинг, москва, общественный транспорт, московские центральные диаметры (мцд), иволга (поезд)
17:25 07.12.2021
 

Поезд "Иволга 3.0" соответствует всем требованиям современного пассажира

© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд "Иволга 3.0"
Поезд Иволга 3.0 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг", ТМХ) признан победителем конкурса на закупку и обслуживание 95 электропоездов, предназначенных для курсирования по будущим Московским центральным диаметрам – МЦД-3 и МЦД-4.
С победителем конкурса предполагается заключить два контракта жизненного цикла общей стоимостью чуть более 392 миллиардов рублей, которые включают поставку техники и ее обслуживание на протяжении 40 лет.
В рамках исполнения первого контракта 25 поездов с двухдверными вагонами выйдут на линию с мая по декабрь следующего года. Второй контракт подразумевает поставку 37 поездов с трехдверными вагонами через год, в период с марта по декабрь, и еще 33 составов с трехдверными вагонами - в январе-сентябре 2024 года. Ожидается, что это будет новая модификация электропоезда – "Иволга 3.0".

Поезд как часть современной жизни

"Иволги" модификаций 1.0 и 2.0 уже хорошо знакомы пассажирам Московских центральных диаметров, новая модель "Иволга 3.0" отличается большей пассажировместимостью и повышенным качеством сервиса.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд "Иволга 3.0"
Поезд Иволга 3.0 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд "Иволга 3.0"
Электропоезд "Иволга 3.0", головной вагон которого прошлым летом был презентован на MOSCOW URBAN FORUM 2021, а затем на железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо", был отмечен профессионалами отрасли и посетителями как комфортный транспорт, подходящий для городской среды. Для того, чтобы состав максимально соответствовал всем запросам пассажиров, во время презентаций специалисты ТМХ провели опрос, благодаря которому каждый мог стать "соавтором" новой модели. Все предложения были зафиксированы и изучены.
Состав был спроектирован так, что, в зависимости от пожеланий заказчика, можно менять как интерьер вагонов, так и их высокотехнологичную "начинку".
Прежде всего, поезд был создан для использования в режиме наземного метро. Он отличается высокой плавностью хода и низким уровнем шума, несмотря на то, что максимальная скорость состава может достигать 160 километров в час. При этом, поскольку "Иволгу" разрабатывали как многофункциональную платформу, она может быть адаптирована и под формат межрегионального поезда. Доля отечественных комплектующих в конструкции поезда превышает 90%.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд "Иволга 3.0"
Поезд Иволга 3.0 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд "Иволга 3.0"

Комфорт и новые технологии

Гендиректор Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин рассказал, что особенности "Иволги 3.0", а это скорость, комфорт, вместимость и новые технические решения, стали необходимостью для современного пассажира. Поэтому в новой модели более эргономичные кресла с поддержкой поясничного и плечевого пояса, высокий уровень шумоподавления, установлена система обеззараживания воздуха, которая является барьером для распространения различных вирусов.
"Модельный ряд ТМХ постоянно совершенствуется, и "Иволга" сегодня стала московским городским поездом с учетом всех заявленных к ней требований. За базу новой модели взята "Иволга 2.0", которая получила положительную оценку 95% пассажиров. Новая модель отличается оптимальным соотношением мест, что позволяет расширить вместимость салона, не уменьшая уровень комфорта для каждого пассажира", – пояснил Иванкин.
Сравнивая новую модель с предыдущей, эксперт отметил, что в "Иволге 3.0" сохранили все лучшее – сквозной проход между вагонами, места для велосипедов, маломобильных граждан и пассажиров с детьми, доступ к Wi-Fi. Сохранились широкие входные двери, которые обеспечивают более комфортную посадку и высадку пассажиров. Температуру воздуха в вагонах регулирует климат-контроль. Также увеличилось количество USB-разъемов – их стало около 900, появились и разъемы Type-С.
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд "Иволга 3.0"
Поезд Иволга 3.0 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд "Иволга 3.0"
В вагонах применяется адаптивное освещение – световая температура меняется в зависимости от времени суток. В головных вагонах даже есть возможность устанавливать вендинговые аппараты и кофемашины. Туалетные комнаты оборудованы сенсорными кранами, дозаторами жидкого мыла, электросушилками для рук, пеленальным столиком.
Для удобства пассажиров поезд оборудован двухъярусной конструкцией поручней с теплым покрытием, навесными поручнями и новостными экранами.

Достойный конкурент

Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что "Иволга" на равных конкурирует с иностранными электропоездами и имеет все перспективы для выхода в региональную сеть железнодорожных перевозок.
"Я бы сказал, что "Иволга" даже симпатичнее выглядит с точки зрения пользователя. Оно, конечно, понятно - поезд новее лет на десять, чем иностранные системы, но за счет этого он и выглядит интереснее. Московские центральные диаметры стали первым в нашей стране проектом по развитию городских электропоездов, и, глядя на положительный опыт внедрения "Иволги" на линии МЦД, и на то, как ее приняли пассажиры, опыт столицы вполне может быть перенесен и в другие города", - сказал Трофименко.
В ноябре МЦД отметили два года работы, за это время ими воспользовались 309 миллионов человек. Благодаря интеграции в единую транспортную систему столицы, с диаметров можно делать бесплатные пересадки на станции метро и Московского центрального кольца. Это позволило пассажирам за два года сэкономить более 6 миллиардов рублей.
Уже сейчас активно ведется работа над запуском двух следующих диаметров: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного). Ожидается, что они начнут работать в 2023-2024 годах. При этом на будущем четвертом диаметре уже открыты семь новых и реконструированных станций, на третьем – одна новая.
Успешная работа МЦД показала, что наземное метро повышает транспортную доступность и комфорт передвижения в мегаполисе. Возможность запуска городских электропоездов рассматривают уже в 23 регионах России.
 
Новости компаний - ЭкономикаТрансмашхолдингМоскваОбщественный транспортМосковские центральные диаметры (МЦД)Иволга (поезд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиГлава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ