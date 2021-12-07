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В московском метро запустят 30 новогодних поездов

В московском метро запустят 30 новогодних поездов - РИА Новости, 07.12.2021

В московском метро запустят 30 новогодних поездов

Тридцать новогодних поездов скоро выйдут на линии московского метрополитена, первый состав уже запустили на Арбатско-Покровской линии, сообщается в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:42

2021-12-07T13:42

2021-12-07T13:45

общество

московский метрополитен

москва

новый год

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тридцать новогодних поездов скоро выйдут на линии московского метрополитена, первый состав уже запустили на Арбатско-Покровской линии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Тридцать новогодних поездов уже скоро выйдут на линии мосметро, чтобы заряжать вас праздничным настроением и приближать Новый год. Первый состав уже радует пассажиров Арбатско-Покровской. Если увидите надпись "2022" в передней части поезда, то знайте: это он", - говорится в сообщении.Составы "Ока" и "Русич" с яркими головными вагонами можно будет увидеть на шести линиях метро: Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, по которой будут ходить целых восемь составов, а также на Калининской и Солнцевской линиях.

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2021

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общество, московский метрополитен, москва, новый год