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Под Красноярском школьники-тиктокеры сожгли баню и сарай местного жителя
Под Красноярском школьники-тиктокеры сожгли баню и сарай местного жителя - РИА Новости, 07.12.2021
Под Красноярском школьники-тиктокеры сожгли баню и сарай местного жителя
Оперативники задержали в поселке Памяти 13 Борцов под Красноярском двух 15-летних школьников, подозреваемых в поджогах на дачном участке местного жителя,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:27
2021-12-07T11:18
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
tiktok
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники задержали в поселке Памяти 13 Борцов под Красноярском двух 15-летних школьников, подозреваемых в поджогах на дачном участке местного жителя, сообщает краевой главк МВД.По данным пресс-службы, в полицию от МЧС поступил материал проверки по поводу возгорания, после чего силовики нашли указания на причастность двух подростков к инциденту: один проживает в столице региона, второй оказался местным жителем."Предварительно установлено, что школьники из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части", — говорится в сообщении.Местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщили, что подростки снимали видео для тиктока, а имущество принадлежало учителю физики. Сами школьники отрицают причастность к поджогу.Следователи полиции возбудили уголовные дела по части 2 статьи 167 УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкция по ней предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20210831/peterburg-1747949220.html
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), tiktok, россия
08:27 07.12.2021 (обновлено: 11:18 07.12.2021)
 
Под Красноярском школьники-тиктокеры сожгли баню и сарай местного жителя

Под Красноярском школьники-тиктокеры спалили баню, сарай и пытались сжечь дом

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС на месте пожара
Сотрудник МЧС на месте пожара - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
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КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники задержали в поселке Памяти 13 Борцов под Красноярском двух 15-летних школьников, подозреваемых в поджогах на дачном участке местного жителя, сообщает краевой главк МВД.
По данным пресс-службы, в полицию от МЧС поступил материал проверки по поводу возгорания, после чего силовики нашли указания на причастность двух подростков к инциденту: один проживает в столице региона, второй оказался местным жителем.
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"Предварительно установлено, что школьники из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тысяч рублей. Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части", — говорится в сообщении.
Местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщили, что подростки снимали видео для тиктока, а имущество принадлежало учителю физики. Сами школьники отрицают причастность к поджогу.
Следователи полиции возбудили уголовные дела по части 2 статьи 167 УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Санкция по ней предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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