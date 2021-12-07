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СМИ: Трамп обошел бы Байдена на выборах в США, если бы их проводили сейчас

СМИ: Трамп обошел бы Байдена на выборах в США, если бы их проводили сейчас - РИА Новости, 07.12.2021

СМИ: Трамп обошел бы Байдена на выборах в США, если бы их проводили сейчас

Если бы выборы президента США проходили сейчас, экс-главу государства Дональда Трампа поддержало бы большее число избирателей, чем нынешнего лидера Джо Байдена, РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T04:38

2021-12-07T04:38

2021-12-07T04:38

в мире

сша

джо байден

гарвардский университет

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Если бы выборы президента США проходили сейчас, экс-главу государства Дональда Трампа поддержало бы большее число избирателей, чем нынешнего лидера Джо Байдена, пишет газета Hill со ссылкой на результаты исследования, которое провели Гарвардский университет (Harvard CAPS) и исследовательская служба Harris.Согласно исследованию, Трампа на гипотетических выборах поддержали бы 48% опрошенных, за Байдена свой голос отдали бы 45% американцев.При этом Байден получил бы на 20 процентных пунктов больше голосов от жителей городов, чем его соперник, а Трампа поддержало бы население сельской местности: он бы обошел конкурента на 33 процентных пункта.Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря среди 1989 американцев.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20211114/reyting-1759020334.html

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в мире, сша, джо байден, гарвардский университет, дональд трамп